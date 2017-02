Toman otra vez Congreso tras marcha

MEXICALI, Baja California(GH)

La cuarta convocatoria de marcha contra elreunió a más de 3 mil 500 personas y culminó con la toma simbólica por cuatro horas del edificio del Congreso del Estado.El lunes se realizará la primera reunión formal para la entrega del pliego petitorio ante el poder legislativo con el presidente diputado panista Ignacio García Dworak.Más de 3 mil 500 personas marcharon del monumento a Vicente Guerrero rumbo a Palacio Municipal, informó la Dirección de Seguridad Pública Municipal.Con banderas, lonas y pancartas,Así como regular a las cámaras empresariales que no pagan el predial y señalaron a Canaco y Canacintra.También se manifestaron en contra de la instalación de la, gritaron junto a la fraseEncabezados por hombres a caballo y una bicicleta con la pancarta de, comenzó la marcha rumbo a la explanada de los tres poderes en manifestación contra la privatización del agua y elLos manifestantes caminaron pregonandoUna carreta con caballo llevaba una simulación de carroza con la leyenda, en protesta porque el Gobierno no conmemoró la Promulgación de la Constitución el 5 de febrero.Atrás le siguió un grupo de mujeres vestidas de negro con cartulina en la cabeza que mostraban un rostro de lloronas.La manifestación incluyó consignas en contra de la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands, por la falta de pago a maestros interinos, en rechazo a la privatización de la UABC y pidiendo eliminar el IEPS.También se pidió someter a juicio político a los diputados que aprobaron la Ley del Agua y eliminar el fuero constitucional.Manifestantes exigieron juicio político contra los diputados y eliminar el fuero constitucional.Por plazo de cuatro horas y de manera simbólica se tomaron las instalaciones del Poder Legislativo que fueron cerrados con cadenas y candados.“No aceptamos que el Gobierno se burle del pueblo y no hemos recibido ninguna respuesta favorable, de cosas que son justas”, dijo el maestro y vocero del plantón, Ignacio Gastélum Ruiz.Se emitió un plazo de 48 horas para demostrar voluntad política y en caso de no registrarse avances, se tomará de nuevo el edificio del Poder Legislativo.El grupo de manifestantes entregará el pliego petitorio que solicita que las leyes sean previamente presentadas en público para conocer sus alcances antes de ser votadas.Algunas personas participaron a caballo en la manifestación de ayer.También que los votos sean con estudios previos porque hay legisladores que ejercer sufragio sin leer las leyes con antelación.Así como la abrogación, reforma o derogación de la Ley de Asociación Público Privada porque permitir la entrada del sector privado al servicio del agua, también que se emita una solución al pago de maestros interinos.Cabe destacar quepara la entrega formal del pliego petitorio y comenzar con las mesas de negociación.La explanada del Centro Cívico fue de nueva cuenta el punto donde terminó la marcha.