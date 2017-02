Vive abuelita en precaria situación con seis nietos

MEXICALI, Baja California(GH)

En una casa seriamente dañada por las lluvias vive Juana Elva Rojas Navarro, con sus seis nietos.



Los dolores de la edad no la han tumbado por su fuerza de voluntad para sacar adelante a su descendencia.



Sin embargo los ánimos se vienen abajo cuando en días lluviosos ve los pesares de los suyos, ya que el agua se cuela a cántaros por el techo, provocando un ambiente sensiblemente húmedo en su hogar.



“Cuando llueve todo se me moja, tengo miedo que se me vayan a enfermar los niños, la verdad le confieso que apenas tenemos que comer, por eso sí, con la pena, pero necesito ayuda”, compartió Rojas Navarro.



Doña Juana es originaria de Mexicali, pareciera que el agua es la maldición de su familia, pues su abuela fue desalojada del Río Nuevo, cuando una fuerte corriente desembocó en el caudal, siendo reubicados en la colonia Baja California.



Desde entonces el predio le pertenece a su familia, pero han llevado una vida difícil que no les ha permitido progresar para salir de la pobreza que la aqueja tanto mental como físicamente.



Actualmente no cuentan con el servicio de electricidad, un vecino los ayuda pasándoles corriente.



Además tienen reductor de agua, complicando más las labores domésticas y el aseo personal de la familia.



Para sumarle a sus males le detectaron un desgaste en la cadera y requiere una operación, la cual no cubre el Seguro Popular, para llevarla a cabo requiere de 40 mil pesos.



“A veces no puedo ni dormir, me duele mucho y prefiero estar sentada, me dan muchos calambres”, comentó doña Juana.



Lo que más le aqueja es el deteriorado techo por el que se cuela el agua, el frío y en verano exacerba el calor.



Para contactarse con ella pueda llamar al 547-80-22, o acudir a la avenida Veracruz entre 12 y 13, número 2055 en la colonia Baja California.