Mantienen flujo mexicalenses hacia Calexico

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de las políticas antimigrantes el flujo de compras en Estados Unidos por parte de los mexicalenses, según los locatarios de la Garita Centro.Desde la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó un exhortó a los mexicanos de consumir en su País de origen,Incluso, a través de redes sociales se había hecho una convocatoria para que el 5 de febrero no cruzaran las personas de México a Estados Unidos, pero ayer no se notó disminución del flujo peatonal ni vehicular.Incluso,ya que los ciudadanos que gozan de una visa estadounidense, aseguran que les conviene seguir comprando en el País vecino por diversos motivos.aun en contra del alza del dólar, la gasolina que se gasta en la espera y los impuestos que deben pagar para cruzar, los artículos son económicos.Ofelia Flores comentó que antes iba a Estados Unidos de tienda en tienda, analizando que cosas podría comprar, desde que la economía se volvió más inestable, sólo cruza para comprar un artículo que de verdad necesite.“Uno ya no más cruza por lo más necesario, porque aquí en México hay muchas cosas que no se encuentran, por eso yo vengo una vez a la semana, sólo a lo que requiero”, agregó Ofelia Flores, mientras regresa de sus compras en Calexico.El beneficio es que independientemente como esté la economía sigue siendo más barato en Estados Unidos, declaró Abel López, que el producto es de mejor calidad.López opinó que si es necesario comprar en México lo haría, pero los comerciantes se deben de poner las “pilas”, para ser competitivos, sobre todo nivelando los precios.“Lo que vamos a comprar es más barato y no lo encontramos en Mexicali, y aunque Trump sea presidente nada ha cambiado, no nos han discriminado”, mencionó Dolores Rubio.Un cambio en la actitud de los estadounidenses percibió Estrella Espinoza, quien fue víctima de discriminación tras las políticas antimigrantes del presidente Donald Trump.“Son muy diferentes con este cambio en su actitud, es como que se levantó algo que estaba dormido, un sentido racista, nunca pensé que me fueran a hacer algo, pero me amedrentaron con un perro”, compartió la joven.“La verdad es que muchos productos tienen mayor calidad, es cierto en México hay buenas cosas, pero la mayoría del tiempo no, y a veces lo barato sale caro”, explicó Estrella Espinoza, al regresar de sus compras en Calexico.La mayoría de las personas no han tenido problemas para cruzar a Estados Unidos, sin embargo, Mirella Aguayo Buenrostro, considera que es mejor comprar en México.Es así queespecialistas en economía han precisado que el boicotear a las marcas extranjeras, sólo traerá afectaciones a sus trabajadores que son mexicanos.