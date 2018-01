Enfermería:una profesión de servicio y sacrificio

MEXICALI, Baja California(GH)

Con casi 26 años al servicio de los paciente en el Hospital General de Mexicali, María Teresa Lepe Rodríguez considera a su profesión como lo “más hermoso” que le pudo haber pasado.



A pesar de que la profesión se ha convertido ahora en lo más importante de su vida, María Teresa señaló que su interés en la enfermería inició por “azares del destino” cuando empezó a estudiar la especialidad de Enfermería en la Preparatoria Cetis 18, dado que era el único curso con espacio disponible.



Desde ese entonces, María Teresa ha pasado cada día realizando la labor de Enfermería en el Hospital General, lo cual le ha costado grandes sacrificios.



“Es demandante, muy sacrificado, dejas toda tu vida de glamour por un uniforme, pero es muy bello”, admitió, acomodándose con cuidado el chaleco de su uniforme, adornado con un rendedor en forma de una pequeña enfermera.



Al cuestionarle sobre sus actividades favoritas, María Teresa señala que lo que más la llena de su trabajo es el trato y cuidado hacia los pacientes, entre los cuales recuerda haber cuidado tanto a personas de la tercera edad como a niños recién nacidos.



“Para mí lo importantees el paciente, que el paciente esté agradecido, aunque el familiar no lo agradezca”, mencionó, “bastantes pacientes han regresado a agradecer, con algo insignificante a veces, pero con un valor muy grande”.



Aunque los años de trabajo han sido satisfactorios para ella, admitió que prefiere mantenerse alejada del area de Pediatría dado que los casos de menores de edad, principalmente en enfermedades graves como leucemia, resultan demasiado dolorosos para ella.



A las nuevas generaciones, María Teresa advirtió que para laborar en Enfermería es necesario “que te nazca estar en el papel del paciente, que te duela la persona, no es nomás tener el uniforme y estar bien guapa, tienes que ser humano”, puesto que es una presión que implica tantos sacrificios como satisfacciones.



“Tengo 3 hijos, y pues son hijos de abuela no son hijos de mamá, mi hijo menor me dice: ‘Mamá las juntas son para las mamás, no para las abuelas’, me perdía los bailables y eso”, recordó.



A pesar de que durante muchos años se ha perdido de innumerables festivals escolares, cenas navideñas y celebraciones de Año Nuevo con su familia, aseguró que cuenta con todo el apoyo de sus hijos y su marido, quienes jamás le han reclamado que dé la importancia debida a su trabajo.



Aun con todos los sacrificios que representa, María Teresa comentó que en ningún momento se ha arrepentido de ejercer la profesión de Enfermería, y que en caso de tener la oportunidad volvería a elegirla.



En el Sector Salud de Baja California, existen actualmente 7 mil 568 enfermeras y enfermeros laborando, entre las que se incluyen las trabajadoras de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, y Cruz Roja.