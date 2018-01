Sacrifican gasolineros utilidades

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de que Pemex ha llamado a la calma ante los supuestos incrementos que tendrían las gasolinas a partir de este 2018, lo cierto es que empresarios gasolineros han tenido que reducir sus márgenes de utilidad ante los incrementos registrados desde el 1 de enero.





Rubén Márquez Espinoza, presidente de la Asociación de Gasolineros de Mexicali, confirmó que los empresarios en la capital bajacaliforniana han tenido que bajar su utilidad, con el fin de no impactar el precio al público en general. Empresarios gasolineros consultados también por LA CRÓNICA señalaron tener que absorber los aumentos desde el 1 de enero de este año, para que los incrementos no se vieran reflejados en el precio de las estaciones de servicio, reduciendo así su margen de ganancias o utilidades.



Márquez Espinoza señaló que la variación en las reducciones de utilidades de los gasolineros depende del precio que ellos pretendan ofertar el combustible, ante los aumentos que se han reflejado en los costos que ellos deben pagar.



Los aumentos en el precio del combustible tras su liberación, señaló, se basan ahora en los precios internacionales del petróleo, la paridad del peso con el dólar estadounidense y el mismo precio del petróleo.



El representante de gasolineros en Mexicali señal que a partir de mañana, deberán pagar 9 centavos más por litro de gasolina. El incremento podría reflejarse en algunas estaciones de servicio, en caso de que no deseen absorber este aumento.



El pasado 2 de enero, Pemex emitió un comunicado donde afirma que “se va a mantener la política de precios graduales de combustibles que se aplica exitosamente desde hace un año en nuestro País y rechaza categóricamente cualquier comentario especulativo al respecto de supuestos incrementos”.



“Pemex reitera que la fórmula que determina los precios de las gasolinas y diésel al mayoreo en México contempla mecanismos que reducen su volatilidad, por lo que no existe ningún fundamento para estimar un aumento brusco en dichos precios, lo que no ha ocurrido”, reza el comunicado.



Este boletín se realize luego de que la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) realize declaraciones públicas sobre los incrementos a nivel nacional.



Ante esto, Pemex respondió señalando que ellos representan menos del 5% de franquiciatarios de la paraestatal. La variación de los precios de los combustibles, señala la Amegas, es debido a la actualización de las cuotas

establecidas por el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) fijadas para este 2018, sin embargo, en Mexicali se precisó que se trata de aumentos directos al precio del combustible.



Desde el 1 de enero, el IEPS que se paga por cada litro de gasolina es de 4.59 pesos en el caso de la gasoline Magna y de 3.88 pesos en el caso de la gasoline Premium, según el acuerdo 136/2017 publicado por la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación.



La misma SHCP enunció en un comunicado que desde el 30 de noviembre de 2017, cuando se liberaron los precios a nivel nacional, dejó de existir el precio máximo único determinado por el Gobierno Federal.



“Sin embargo, como parte del proceso de transición en la apertura del mercado de combustibles, durante 2018 se continuarán amortiguando las variaciones en los precios internacionales de los combustibles”, señala.



Y añade la SCHP: “Lo anterior mediante el esquema de estímulos semanales al Impuesto Especial sobre Producción

y Servicios (IEPS) que ha operado desde febrero de 2017”.