Perderían transporte 45 mil empleados por falta de combustible

MEXICALI, Baja California(GH)

El abasto de diésel es suficiente para cubrir la necesidad durante el fin de semana pero el riesgo es que se deje de movilizar a 45 mil trabajadores al sector maquilador, informó Salvador Maese Barraza.



El presidente de Index Mexicali señaló que el sector tiene una mano de obra de 60 mil empleados, de los cuales el 65% se moviliza en transporte de personal privado y sin abasto de diésel, no llegarían al trabajo.



“Si el personal no llega, las líneas de producción se pueden parar”, precisó.



En Ciudad Juárez, ejemplificó, sucedió algo similar y en dicha ciudad la pérdida por día fue de 12 millones de dólares.



En Mexicali se encuentran realizando los análisis y diagnósticos para evitar afectaciones, como la posibilidad de cargar combustible en Estados Unidos por parte de los camiones de carga que movilizan mercancías, no así para el transporte de personal.



Cabe recordar que la planta de distribución de combustible de La Rosita permanece tomada por ciudadanos que se manifiestan en contra del aumento al precio de la gasolina.