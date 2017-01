Se presenta enjambre de sismos en Valle de Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Un enjambre de sismos se presentó la noche de ayer en el Valle de Mexicali, informó el secretario técnico de la Unidad Municipal de Protección Civil, Capitán René Salvador Rosado.



Indicó que hubo tres eventos sísmicos a 6 kilómetros al noroeste de Estación Delta, en el Valle de Mexicali.



El primero se registró a las 22:53 horas, alcanzando una escala de 3.0 Richter.



El segundo se presentó a las 22:55 horas con 8 segundos, alcanzando los 3.4 Richter.



El último fue a las 22:55 horas con 56 segundos, de 3.5 Richter.



Éstos eventos sísmicos focalizados al sur del valle Mexicali no provocaron llamadas a la central de emergencias, informó Rosado.



No obstante, se activó el protocolo interno notificando a la Presidencia Municipal y estando pendientes en las horas de la madrugada ante cualquier otra situación de este tipo.



Hasta el momento, no ha habido algún otro movimiento sísmico en la región.



El titular de Protección Civil Municipal recordó a la ciudadanía que se vive en una zona de alta actividad sísmica y aunque no es un motivo de alarma, se debe estar preparado ante cualquier eventualidad.



Exhortó a la ciudadanía a implementar un plan familiar de protección civil para tener una línea de acción ante estos casos.