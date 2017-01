Perdería el transporte 13 mdp diarios

MEXICALI, Baja California(GH)

La falta de abasto de combustible en el sector transporte de Mexicali representaría una pérdida de 13 millones de pesos diarios, informó Luciano Jiménez Laveaga.



El presidente de la Cámara Nacional de Transportes de Carga (Canacar) en Mexicali explicó que la principal afectación sería porque el sector transporta el 80% de los insumos a la industria y maquila.



Lo cual significa que se detendrían las líneas de ensamble y producción y con ellos las fuentes de empleo.



Además el incremento del 16% al combustible afecta directamente los costos de transporte porque actualmente del valor total del traslado, entre el 35% al 40% del gasto es por combustible.



“Para nosotros el absorber el impacto del incremento no es una opción, el esfuerzo es buscar un esquema con los clientes por las tasas variables…”.



“Además ya sufrimos el aumento del 9% en las cuotas de peaje en el mes pasado de noviembre y también afecta la volatilidad del dólar en el precio de los productos”, puntualizó.



Jiménez Laveaga afirmó que como sector, no apoyan los bloqueos y exhortan a los manifestantes a no afectar los derechos de terceras personas.



Finalmente comentó que la carretera transpeninsular ya fue reabierta después de ocho horas de permanecer cerradas en la zona de San Vicente y Ojos Negros en el Municipio de Ensenada.