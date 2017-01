Advierten que no se moverán de la planta de Pemex

MEXICALI, Baja California(GH)

Después de 24 horas los ciudadanos, en su mayoría trabajadores del volante, continuaron el bloqueo a la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en colonia La Rosita exigiendo una disminución al precio del combustible.



Desde el pasado miércoles a las 17:00 horas fue que un centenar de ciudadanos se movilizaron con dirección hacia la planta de Pemex, quienes de manera tranquila realizaron la obstrucción.



Uno de los manifestantes notificó que durante este tiempo fueron atendidos por autoridades de Gobierno del Estado quienes notificaron que el tema se esta viendo ya con Gobierno Federal.



“Dijeron que se están buscando al representante de gobernación en la entidad al cual no han encontrado y se nos hace raro, pero que seguirán en comunicación con nosotros “, expresó.



De igual manera se notificó que autoridades se mantendrán con respeto a la manifestación que se encuentran realizando, debido a que es algo que se encuentran haciendo de manera pacifica.



Unidades se colocaron a la entrada de la Terminal, con diversos letreros referentes a que se busca que se baje el precio de los combustibles, siendo en su mayoría unidades de Taxi y Uber.



Manifestantes indicaron que durante este tiempo no se ha permitido la salida de ninguna de las pipas con combustible hacia la ciudad, no hasta que se les de una resolución al tema.