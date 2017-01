Se puede revertir alza a la gasolina: Coparmex

MEXICALI, Baja California(GH)

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, precisó que existe la manera de revertir el aumento a la gasolina en México.



“Claro que hay margen de maniobra, nos parece que le toca al Gobierno poner la parte que le corresponda y eso es a través de la disminución del Impuesto Especial Sobre Producción de Servicios”.



“Nos parece que fue una medida irreflexiva, había espacio de un año para que un amortiguamiento gradual de la liberación y a la luz de los resultados, nos parece que haber anticipado esta medida no fue una buena decisión”, declaró al respecto.



De Hoyos Walther, precisó que como Coparmex reclaman que haya una disminución sensible en materia de los impuestos que están asociados al precio de la gasolina.



“Nos parece que ante esta circunstancia del implemento de los precios internacionales de los combustibles, de la versión del tipo de cambio que influye de manera sustancial en el precio, le toca ya al Gobierno poner su parte”.



“En este caso como lo tiene que hacer es disminuyendo el monto del Ieps que se aplica a los combustibles”, señaló el empresario.



En cuanto a que se prevé otro incremento del 8% a la gasolina para el próximo mes de febrero, dijo que espera se resuelva la situación antes.



“Nosotros esperamos que a finales de este mes haya una solución definitiva para este tema, es en lo que estamos trabajando, es lo que estamos dialogando con las autoridades del Gobierno Federal”.



“Lo que hemos planteado es la necesidad de que el Gobierno Federal sea mucho más sensible al profundo malestar social que se ha generado por esta medida”.



“Creemos que si bien es cierto que el país debe de avanzar en materia de su Reforma Energética, el haber anticipado la aplicación de la liberalización del precio de los combustibles no fue una buena medida”, agregó.



En el tema de las manifestaciones que se han registrado en el país de manera violenta, reprobó los actos vandálicos que se han presentado.



“Hacemos un llamado para que los ciudadanos hagan uso de su derecho de libertad de expresión, de asociación, de manera respetuosa de la ley” .



“Y no confundir entre los ciudadanos inconformes que padecen de una causa legitima, de algunos delincuentes organizado o vándalos de ocasión que están aprovechando la medida para cometer actos en violación de la ley”.