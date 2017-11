¿Por qué se cayeron los edificios en la CDMX tras el sismo?

MEXICALI, Baja California(GH)

De acuerdo a una investigación de ingenieros estructurales y de geotécnica de Chile, el tipo de construcción de los edificios colapsados en México durante los sismos de septiembre, y que fueron los causantes de varias muertes, jugó un papel crucial.



El trabajo de investigación en terreno fue publicado recientemente por la Asociación de Reconocimiento de Eventos Extremos Geotécnicos de Estados Unidos, elaborado por investigadores de la Universidad Católica de Chile.



Dentro de sus observaciones se encuentra la arquitectura de los edificios sobre el suelo blando, y el otro con la aparente falta de refuerzos de acero al interior de las estructuras, aunado a una posible omisión en el cumplimiento de reglamentos.



Uno de los principales factores de los derrumbes plasmados en la investigación es el del sistema de entrepiso de losa plana, donde los techos son sostenidos por columnas de cemento, pero que en Chile y Estados Unidos se encuentra prohibido por su peligro de caer en sismos.



“Hay dos aspectos fundamentales en los edificios afectados. Uno corresponde a la arquitectura de los primeros pisos, que son distintos al resto de las plantas, que es piso blando, y el otro tiene que ver con los refuerzos de acero al interior de las estructuras, donde las cantidades no parecían las adecuadas”, señaló Christian Ledezma, que participó en la investigación junto a Rosita Jünemann y Matías Hube.



El investigador aseguró que en la práctica chilena, así como en la educación de la ingeniería sísmica, estos casos difícilmente podrían suceder, no sólo porque la normativa sísmica impone restricciones a este tipo de diseños, sino porque además generan puntos débiles en las estructuras en caso de un terremoto severo.



“Por cierto, hay un grado de responsabilidad en la fiscalización de las edificaciones que resultaron dañadas, de acuerdo a la conversación con ingenieros mexicanos. En otro casos, también pudo haber incidido la existencia de normativas más o menos flexibles”, agregó Ledezma.



A esto le se suma la incidencia del suelo blando y la aceleración producida por este sismo en la zona lacustre del lago de Texcoco, según explicó el investigador Allen Husker, del Departamento de Sismología de la UNAM.



El ingeniero, no obstante, destacó el lado positivo de las obras de gran envergadura que resistieron el terremoto y que fueron construidas en base a la experiencia sísmica del año 1985.



Este diagnóstico contrasta con varios de los edificios que fueron reparados de forma modesta desde entonces y que hoy integran la lista de los inmuebles siniestrados durante este último sismo.



“La ingeniería actual permite estimar el comportamiento sísmico de los edificios e incorporar los refuerzos que sean necesarios para mitigar los posibles daños en un evento futuro. Eso tiene un costo, pero requiere de una decisión política que apoye este tipo de esfuerzos”, sentenció el investigador.



A mediados de octubre, el Gobierno Federal y el de la Ciudad de México iniciaron con la demolición de 13 edificios por su elevado riesgo de colapsar.



Estos son parte de unos 200 inmuebles que resultaron con daños graves.



ENVÍA EU DINERO PARA EVALUACIONES



El gobierno de Estados Unidos, mediante la oficina de Asistencia ante Desastres en el Extranjero de USAID, envió recursos para realizar evaluaciones estructurales a más de 4 mil edificaciones en México tras el sismo del 19 de septiembre.



“Para apoyar las muy necesarias inspecciones de casas, escuelas y oficinas dañadas por el sismo, el gobierno de los Estados Unidos donó cien mil dólares a la empresa global de ingeniería Miyamoto International”, señala el comunicado del Departamento de Estado.



Esta empresa trabajará y capacitará a ingenieros mexicanos en técnicas de evaluación detallada de estructuras y también apoyará al gobierno de la Ciudad de México para desarrollar un marco regulatorio y logístico que permita a los ingenieros de la iniciativa privada llevar a cabo evaluaciones estructurales.



De esta manera, las personas podrán saber con certeza si sus casas se pueden reparar, o deben tomar la decisión de buscar nuevo hogar si se determina que son de alto riesgo.