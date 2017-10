CANACO dice no a horas extras en bares hasta las 5 AM

MEXICALI, Baja California(GH)

En contra de ampliar horas extras en centros nocturnos para venta de alcohol hasta las 5:00 horas de la madrugada si no se aplica regulación y prevención de accidentes, comentó Juan Ramón López Naranjo.



El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) detalló que es un tema de jurisdicción de la secretaría del ayuntamiento, pero que no debe de autorizarse los permisos de horas extras a la ligera.



El objetivo central, dijo, es impulsar la derrama económica para el sector turismo pero sin caer en propiciar mayor cantidad de accidentes.



Ronaldo Díaz Lerma, subdirector de operaciones y seguimientos del municipio anteriormente comentó para LA CRÓNICA que no cuentan con capacidad de personal para revisar que los consumidores no salgan en estado de ebriedad.



Actualmente las horas extras pueden ser contratadas por un máximo de dos y tienen un valor de 7 mil pesos cada una y, en promedio 15 establecimientos contratan los fines de semana horas extras