Se detecta tarde 80% de cáncer de próstata

MEXICALI, Baja California(GH)

El 80% de los casos de cáncer de próstata llegan en un estado avanzado, una situación que alarma a las autoridades médicas ya que se estima que sólo el 37% de los hombres acude a los servicios médicos cuando se siente mal.



Esto ha provocado que algunas enfermedades propias de los hombres, vengan en incremento, como el cáncer de próstata, ya que según la Secretaría de Salud, en lo que va del año 2017 se han detectado 1 mil 946 casos en Baja California.



Para la mismo mes de octubre del 2016, se habían detectado 1 mil 687 casos, lo que representa un incremento del 15% en sólo un año, precisan los documentos de la Secretaría de Salud.



Diariamente mueren 17 hombres fallecen en el País por estos tumores, el sistema estadístico Globocan, estima que se presentan 12 mil pacientes nuevos cada año, y que en el mismo periodo fallecen 5 mil en México, señalaron médicos del ISSSTE Baja California.



Debido al diagnóstico tardío, miles de hombres llegan a la fase de la “castración resistente”, esto sucede cuando el paciente desarrolla resistencia al tratamiento, situación que no suele darse en quienes fueron detectados a tiempo.



Miguel Jiménez, jefe de Urologia y Oncologia del Instituto Nacional de Cancerología de México, explicó que la castración resistente es una etapa en que el paciente deja de responder al tratamiento.



Se da en quien tiene una enfermedad incurable, es decir que haya una metástasis, Jiménez explicó que eso quiere decir que el cáncer se extendió a otros órganos del cuerpo.



El tratamiento se basa en eliminar la testosterona, lo que se traduce en castración, lo cual se puede realizar a través de dos métodos, uno con un medicamento, o extirpando los testículos, aseveró.



“Con esto, el paciente se mantiene en respuesta, pero después de dos años más o menos, el paciente deja de responder, y empieza a progresar la enfermedad, a esa etapa se le denomina castración resistente”, instruyó el experto.



Ahí entra la indicación de nuevos medicamentos para este tipo de cáncer avanzado, los cuales son denominados enzalutamida y abiraterona, además de la quimioterapia docetaxel.



DIAGNOSTICO



El método de diagnóstico se basa en que a partir de los 40 años se determine el antígeno prostático en la sangre del varón, aunado a un tacto rectal, declaró el representante del Instituto Nacional de Cancerología.



Si estos pacientes mayores de 40 años, tienen menos de un grado en el examen, se evalúan hasta los 45 años y luego hasta los 50 años, después de esta edad deben revisarse cada año, sobre todo los que tengan antecedentes familiares, exhortó.



Mario Solares Sánchez, subdelegado médico del ISSSTE, señaló que cuando un paciente se detecta a tiempo, está curado en aproximadamente cinco años.



“El 80% de los hombres que se detectan llegan avanzados, estos pacientes responden al tratamiento por dos años, después de eso, un año más, con estos tratamientos se va extendiendo la sobrevida pero hay una gran diferencia”, insistió.



Si se detectaran a tiempo podrían estar curados en la gran mayoría de los casos, dijo que el antígeno prostático especifico, es una prueba rápida en la que se da un pinchazo en el dedo, si sale por arriba de cuatro, el paciente es enviado a un estudio de sangre para diagnosticar los niveles reales.



El cáncer de próstata es una enfermedad que rebasa incluso los casos de cáncer de mama, sin embargo no hay tanta difusión por la cultura del hombre de no pedir ayuda, esa la diferencia entre la vida y la muerte, concluyeron.



ES BUENO SABER



En las primeras etapas el cáncer no suele tener síntomas, por eso la importancia de acudir al médico a las revisiones, cuando se encuentra en estadios más avanzados suele causar:



- Problemas al orinar

- Orina con más frecuencia

- Sangre en la orina o semen

- Disfunción eréctil

- Dolor en caderas, espalda o tórax.

- Debilidad o adormecimiento en piernas

- Pérdida del control de la vejiga o intestinos