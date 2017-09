IP presentará nueva propuesta de ley de agua para BC

MEXICALI, Baja California(GH)

La nueva propuesta de Ley de Agua contempla crear un consejo consultivo 100% ciudadano que supervise las licitaciones y gastos de los organismos operadores, informó Juan Ignacio Gallego Topete.



El presidente de Canacintra en Mexicali, explicó que fue la cámara la responsable de integrar la redacción de ley que actualmente esta en consenso estatal para que en menos de un mes, se presente ante el Congreso del Estado.



La propuesta de creación de Ley contempla que el actual consejo de administración que es representado por 11 miembros de gobierno y 2 del sector privado, cambie a 6 de gobierno y 5 del sector privado.



Crear el consejo consultivo que emitirá recomendaciones en aumento de precios, supervisión en compras y asignaciones de obra, evitar corrupción en comprar y licitaciones.



El consejo será abierto a todos los ciudadanos, asociaciones educativas y organismos operadores del agua.



La propuesta de ley también puntualiza que no puede existir corte total del agua en casa habitación por falta de pago, pero sí en el sector comercio e industrial.



Proponen dividir el pago en consumo de agua, uso de alcantarillado y pluviales, donde los residentes que usen los tres servicios pagarán más por el agua y donde no haya alguno de los servicios, pague menos.



“Con ellos se generará más dinero para rubros de pluviales y los organismos operadores serán los responsables de operar, construir y dar mantenimiento”, comentó.



Gallego Topete agregó que la propuesta de ley no contempla el apartado de privatización del agua, como estaba en la ley abrogada.



“La ley tiene más derechos para los usuarios que en la ley anterior, más amplios, más claros, mayor transparencia del gasto de recursos del organismo, mejor calidad y cantidad del agua”, dijo.



La iniciativa ciudadana se presentará en menos de un mes y es respaldada por todas las cámaras empresariales agremiadas al Consejo Coordinador Empresarial en Baja California.