Reciben clases alumnos de la primaria con algunas carencias

Focos rojos encendieron padres de familia de la Escuela Primaria Federico García González, ante las condiciones insalubres y precarias en las que sus hijos reciben clases.Ubicado en el kilómetro 39 del Valle de Mexicali, el plantel es el único de su nivel del que disponen los habitantes del poblado Estación Pescaderos.Zulema Blanco, madre de un ex alumno y alumna de tercer grado, en representación de padres de familia, informó que aunque los materiales didácticos, de aseo e incluso tres aparatos de refrigeración tienen fallas, la problemática principal es la presencia de plagas.“Está muy preocupante, los grillos se cuelan por las refrigeraciones, vuelan por los salones, como tienen los pisos quebrados los grillos se anidan ahí, mueren en las grietas y después salen gusanos. No se puede definitivamente estar en el aula”, expresó.La presencia orina de los grillos produce fuertes olores desagradables, e insanos. También se ha detectado la presencia de garrapatas, con lo que aumenta la preocupación por las afectaciones en la salud de los niños.Ante esta problemática, la dirección de la escuela poco puede hacer, ya que está a cargo del docente Enrique Buenrostro González, que imparte clases en sexto grado, y de manera temporal, asumió el de quinto, ya que su titular aún no llega.“Ya tenemos 4 años y medio sin director, la escuela a nadie le importa, estamos muy abandonados. Es una burla, no porque seamos pocos habitantes nos pueden tener en esta situación”, dijo la representante.De parte del Sistema Educativo Estatal, la señora Blanco manifestó que los padres de familia recibieron respuesta de la inspectora de zona, María de la Luz Peña Gárate.“La respuesta de la inspectora fue que no había recursos, que si se continuaba así iban a cerrar la escuela, o hacerla multigrado”.Es por eso que los padres de familia buscan atención y respuesta de la autoridad educativa, ya que el cierre del plantel afectaría a sus hijos.Sin escuela en su poblado, deberán recorrer una distancia de aproximadamente 10 minutos en automóvil, medio con el que no todas las personas cuentan, explicó Zulema, por lo que urge una solución.