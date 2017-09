Analizan agua del lago para esclarecer la muerte de peces

MEXICALI, Baja California(GH)

, informó José Luis García Chavira.El director del Bosque y Zoológico de Mexicali detalló que se están realizando las pruebas y análisis para confirmar o descartar la hipótesis de falta de oxigenación.Los peces amanecieron muertos el domingo por la mañana y el lunes ya contaba con muestras de agua y peces la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, la Secretaría de Protección al Ambiente y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).El director afirmó que no hay riesgo para el resto de especies animales, porque siguen alimentándose de los peces y ninguno ha mostrado síntomas de enfermedad.También afirmó que los humanos no corren riesgo.La hipótesis, explicó, es que los cambios climatológicos provocaron la disminución de oxígeno en la zona Sur del lago.El Bosque cuenta con dos fuentes para bombeo de agua que propicia la oxigenación, pero durante el fin de semana, sólo estaba operando una.Además la tercera fuente central se encuentra fuera de servicio desde administraciones pasadas.El impacto fue de miles de peces principalmente lisa y sardina de pequeño tamaño.En menor cantidad afectó al bagre, bocón, mojarra y carpa.García Chavira afirmó que los peces medianos y grandes se mantienen con vida en el lago.Miles de peces de la especie lisa y sardina murieron en el lago del Bosque de la Ciudad.Existe la instrucción del Alcalde que para el martes se encuentre liberado el lago de peces muertos porque el lunes ya comenzaban a generar mal olor.También dijo que los expertos serán quienes determinan las causas de la muerte.Exhortó a no creer las especulaciones que se generan en redes sociales.Finalmente, en la zona Sur del lago, por el área de ingreso del agua se observa una mancha blanca que pudiera ser contaminación en menor escala, precisó, ya que el agua llega del canal Tulichek pero pasa por la red de pluviales urbanos.