Faltan 179 maestros en escuelas

MEXICALI, Baja California(GH)

Un total de 179 maestros aún faltan de asignar en diversas escuelas del Estado, informó el Sistema Educativo Estatal (SEE), debido a que no se han trasladado los docentes.



El secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González, declaró que no han llegado a las aulas, debido a que hicieron un procedimiento para asignación de profesores idóneos para el servicio profesional docente.



Con base al concurso, están asignados los profesores interinos para cubrir las necesidades de todas las aulas, aclaró el secretario Mendoza.



“179 maestros son interinos y maestros idóneos, en ocasiones son enviados a las periferias de la ciudad donde ganan la plaza y una vez que llega a la escuela rechaza la oportunidad y debemos buscar a otro”, aseveró.



Refrigeraciones



Entre otras dificultades a las que se enfrenta la dependencia educativa, señaló Mendoza que es la falta de refrigeraciones en 50 escuelas de la entidad.



Precisó que adquirieron cerca de 431 aires acondicionados, también invirtieron en el mantenimiento y reposición de los robados, pero aun así faltan 50 escuelas para terminar.



“Para las refrigeraciones es una cantidad que supera lo que normalmente se establece, por lo que debe cumplir con el procedimiento de licitación y eso es lo que está aletargando la instalación”, detalló.



Los procesos de licitación se iniciaron desde hace tres meses, aseguró que el siguiente año deben de licitar desde el mes de enero para que en abril y mayo ya esté saldado el faltante de refrigeraciones.



Esperan que para septiembre ya estén instaladas, por lo que aseguró que están trabajando a marchas forzadas.



En total dijo que invirtieron 12 millones de pesos en aire acondicionado, además de 7 millones de mantenimiento, y 5 millones de reparación.



“Siempre hay escuelas a las que les roban en los recesos, por lo que esta situación desestabiliza lo programado en los tiempos”, comunicó el titular de la dependencia estatal.



“Traemos el costeo para cumplir con todo, pero luego resulta que no nos alcanza por el robo de aparatos y cableado, creíamos que con 17 millones de pesos alcanzaba”, informó el servidor.