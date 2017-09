Pide SEE a padres estar al pendiente de estudios

(GH)

El acompañamiento e intervención de la familia, primordialmente de los padres, es esencial para el aprendizaje de los estudiantes, por ello deben estar al pendiente de su desempeño académico, aún en niveles medio y medio superior.



Alejandro Bahena Flores, delegado del Sistema Educativo Estatal, pidió a los padres y tutores trabajar en coordinación con el Sistema.



Aunque en las aulas se fomenta la buena convivencia, y valores como el respeto y la solidaridad, es en casa donde se aprenden modales y se forja el carácter. “De ahí que es importantísimo que trabajemos de la mano”, dijo.



Es importante que el acompañamiento no termine al concluir la educación Preescolar o Primaria, para prevenir y detectar en los jóvenes factores que puedan alterar su formación, como dificultades de aprendizaje y adicciones.



“Ese cariño que los padres le ponen a sus niños cuando están en Preescolar, que no se les vuelva un cariño ligero, que no pierda intensidad en Primaria, Secundaria o Preparatoria porque necesitamos que los padres de familia estén acompañando al alumno en sus aprendizajes”, puntualizó.