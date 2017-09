Gente Diversa señala incumplimiento de programas de violencia de géner

MEXICALI, Baja California(GH)

La actual administración estatal no ha dado seguimiento a sus propias propuestas y planes para impulsar la equidad e igualdad de género, y erradicar la violencia contra las mujeres, señaló Rebeca Maltos.



La activista y presidenta de la asociación civil Gente Diversa, explicó que aunque en el Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Francisco Vega se planteó elaborar un programa transversal para incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas, no se ha cumplido.



“Le toca diseñarlo al Instituto de las Mujeres del Estado, y participar al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade), elaborar ese plan para incorporar la perspectiva, la igualdad de género”.



“O si lo elaboraron, estará guardado en un cajón”, manifestó.



‘Fortalecimiento e igualdad de la mujer’, se contempló el punto 1.7 del diagnóstico estratégico, en la actualización del Plan de Desarrollo 2014-2019, presentada en el año 2016.



Ahí se establece el compromiso de disminuir la brecha de desigualdad en salarios y oportunidades sociales entre hombres y mujeres, implementando la perspectiva de género en el actuar de las paraestatales.



“Ese plan lineal no lo han hecho tampoco. Encontramos todavía presupuestos de las dependencias estatales que no tienen contemplada la perspectiva de género, con políticas ciegas al género”.



“No es una causa por la que estén velando, por el problema de la violencia de género y los motivos por los que se está dando”, expresó Maltos.



El Instituto de las Mujeres por su parte, ha quedado a deber, consideró la luchadora social.