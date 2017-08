Aseguran a leona por presión social

MEXICALI, Baja California(GH)

en el patio trasero de un domicilio del fraccionamiento Ángeles de Puebla incomodó a vecinos que denunciaron públicamente a través de redes sociales la presencia del animal.El ejemplar fue videograbado cuando se encontraba en una jaula de malla ciclónica, recubierta con algunas cobijas y lonas para resguardarle del Sol, en un domicilio ubicado sobre la calle Tulcingo.Manuel Lugo Gómez, propietario del animal, es un criador de tigres y leones para venta y renta de este tipo de animales para shows, espectáculos o películas, además de contar con otros 90 ejemplares en la Ciudad de México.Tras esta denuncia, a pesar de contar con los documentos de propiedad, legal procedencia y tenencia como mascota, así como tenerla en buen estado de salud, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decidió asegurarla de manera temporal. Hasta las 21:00 horas no la habían trasladado.Este viernes por la mañana, inspectores de Profepa acudieron al domicilio de Lugo Gómez ante el video que se viralizó rápidamente en Facebook sobre la presencia de una leona en un domicilio particular.También acudió la Policía Municipal pero sólo para confirmar los reportes de ciudadanos expresados a través de redes sociales; también el director del Bosque y Zoológico de la Ciudad, José Luis García Chavira, quien verificó que se encontraba en buenas condiciones de salud.Lugo Gómez dijo que la jaula en la que fue videograbada no es donde se mantiene de manera permanente, pues el patio posterior que comparten las casas de esta manzana es donde es dejada libre la mayor parte del día.Para ello, cierran los pasillos de las viviendas que comparte con demás miembros de su familia y a los lados, es sólo el cerco de malla ciclónica lo que mantiene a la leona bajo cautiverio.Vecinos comentaron que sentían incertidumbre de que el animal pudiera escaparse o atacar a niños o vecinos en la vía pública.Al ser criada en cautiverio, explica Lugo Gómez, es que se tiene la ventaja de que la leona sea más dócil que mantener a una que ha sido sacada de su hábitat. “Hay que darles amor, como a cualquier otra mascota”, expresa.con una edad de 1 año y 4 meses. Cuenta además con un marcaje a base de microchip. De acuerdo a su propietario, fue trasladada vía aérea desde la Ciudad de México hasta Mexicali.El animal juega con niñas de entre 9 y 14 años que se encuentran en estos domicilios y, afirma, nunca las ha atacado, pues se acostumbran a convivir con ellas desde pequeñas. Regularmente come de entre 4 y 5 kilos de pollo diarios.Tras la visita de inspectores de Profepa en su domicilio, la dependencia anunció en un comunicado el aseguramiento preventivo del animal, debido a que la vivienda “no cumple con las condiciones de trato digno y respetuoso para el animal”.“El domicilio donde se albergaba el ejemplar no cuenta con los requisitos mínimos que garanticen el trato digno y respetuoso del felino”, señala el comunicado de la delegación en Baja California.Inspectores federales confirmaron que el ejemplar cuenta con sistema de marcaje a base de microchip, además, Lugo Gómez presentó los documentos de legal procedencia, la autorización por parte de la Secretaría de Protección al Ambiente y el aviso de aprovechamiento de Semarnat.“Cabe señalar que el animal se encontraba en buen estado de salud, no presentando lesiones ni laceraciones visibles, acreditando los cuidados veterinarios con el expediente respectivo donde consta que se le aplican sus vacunas y desparasitaciones para este tipo de ejemplar”, señala el comunicado.Profepa inició el procedimiento administrativo ya que la legislación ambiental vigente señala que el sitio donde se albergan estos animales debe reunir requisitos que garanticen su trato digno y respetuoso.A esto se suma el contar con un plan de manejo aprobado por la Semarnat para el cuidado del ejemplar en cautiverio, por tratarse de un ejemplar de vida silvestre exótico que se encuentra fuera de su hábitat natural.El animal será llevado al Bosque y Zoológico de la Ciudad, mientras que el propietario demuestre contar con instalaciones y registros correspondientes para manejo y manutención en cautiverio.Diversas autoridades acudieron a verificar la situación legal del animal en la vivienda.En el 2001, Lugo Gómez se vio involucrado en un caso similar. La publicación en un diario local que anunciaba el presunto escape de un león de un domicilio del fraccionamiento Jardines del Lago, causó alarma entre autoridades federales y locales.Una llamada a los números de emergencia a principios de octubre de ese año, movilizó a policías municipales, quienes pudieron confirmar la presencia de un león en una casa ubicada sobre la calle Lago Peipus.El dueño era el mismo Lugo Gómez, pero el animal no había escapado, sino que se encontraba en su casa. En ese entonces, tenía también otro león en una jaula, en un motel de su propiedad, ubicado en el corredor industrial Palaco. En ese entonces no se le aseguró ningún animal.Entre los animales de su propiedad que han sido relativamente famosos, son una pantera y un leopardo que han participado en shows de Olga Briskeen y del Mago Chen-Kai, además de comerciales para lubricantes automotrices.