Divide a regidores posible aumento a tarifa de autobús

MEXICALI, Baja California(GH)

Un análisis a fondo y un posible aumento a la tarifa del transporte público de no lograrse el subsidio deseado por los transportistas, son opiniones vertidas en el seno del Cabildo de Mexicali.



Ante una posible solicitud de actualización de la tarifa del transporte público, los coordinadores del PAN y PRI dentro del Cabildo mexicalense otorgaron sus posicionamientos.



El coordinador de la fracción panista en el Cabildo, Héctor Ibarra Calvo, dijo que los transportistas dieron a conocer este alegato desde el incremento a los combustibles a inicios del año, el cual afectó a todos los sectores de la población.



Indicó que anteriormente la Federación y el Gobierno Estatal entregaban un subsidio al transporte y desde la perspectiva transportista, sin él no sería redituable mantener las rutas operando.



No obstante, los combustibles no van a bajar y no se dará el subsidio al transporte.



Añadió que el tema del subsidio no corresponde al Ayuntamiento y de cualquier forma, el Gobierno Municipal no pudiera hacerse cargo del mismo debido a la crítica situación financiera que se atraviesa actualmente.



Ante esto, es claro que los transportistas harán una solicitud para incrementar la tarifa de transporte, pero antes de discutirse en Cabildo deberá ser analizada en el Consejo Municipal de Transporte.



Garantizó que los regidores panistas no tomarán una decisión si no existe, de manera previa, un análisis a conciencia de las implicaciones que tendrá esta tarifa.



Por eso esperarán el análisis y estudio que llegue a determinar, en su caso, el Consejo Municipal de Transporte.



El coordinador de la fracción priista, Javier Cital Camacho, afirmó que los transportistas tienen la necesidad de compensar los incrementos que se han dado en sus costos.



El tema de fondo es la solicitud de subsidio que se está haciendo a la Federación y que en otros estados del país se está otorgando.



Lo ideal es que se asignara, si no todo, por lo menos de manera parcial a los transportistas.



Dijo que el ciudadano no está preparado para un incremento de grandes dimensiones a la tarifa del transporte, considerando los aumentos que se han dado en otros conceptos.



La autoridad municipal tendrá que hacer un análisis a fondo de una posible solicitud de actualización de la tarifa, para que de darse, no impacte demasiado al usuario.



De darse un subsidio completo, no hay necesidad de solicitar un incremento a la tarifa, pero si se da de manera parcial, debería otorgarse un aumento pero razonado, añadió.