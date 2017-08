Pide IP quitar candados a importación

MEXICALI, Baja California(GH)

Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) deben conseguir no aumentar los aranceles, impulsar una zona económica estratégica y eliminar candados de importación, coincidieron empresarios.Las negociaciones comenzarán el 16 de agosto en Washington y en septiembre continuarán en México.Una negativa al incremento de aranceles en importaciones y exportaciones es necesario gestionar en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, explicó Juan Ramón López Naranjo.El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mexicali dijo que la semana pasada presentaron las propuestas de las diversas cámaras de la zona Noroeste fronteriza ante la Confederación Nacional de Comercio.Quienes a su vez, analizan el documento para integrar las propuestas finales para el equipo de negociación del TLC entre México y Estados Unidos a partir del próximo 16 de agosto en Washington.López Naranjo también puntualizó que el Gobierno mexicano debe cuidar no lesionar a la agricultura como la exportación del tomate de San Quintín.Además que el Gobierno mexicano no coloque candados al libre comercio estipulado en el TLC.Entre las críticas emitidas, dijo que el TLC a partir de enero permitirá la importación de autos modelos 2015 y anteriores pero la Federación tiene candados aplicados.“Las autoridades mexicanas son las que han incumplido y justifican que puede perjudicar a la planta nacional y con salidas técnicas a los reglamentos del TLC y provocan limitaciones y barreras…”.“Pedimos que las negociaciones del TLC se cumplan y que no haya incumplimiento de un compromiso de libre comercio y en el camino lo distorsione el Gobierno mexicano”, precisó.El documento final se estima sea entregado por Concanaco el próximo 14 de agosto.Juan Ramón López Naranjo, dirigente de la Canaco en Mexicali.La frontera Norte del País debe ser una zona económica especial con mayor infraestructura y convertir a México, Estados Unidos y Canadá en la mega región de manufactura mundial, comentó Salvador Maese Barraza.El presidente de Index Mexicali puntualizó que dichos puntos deben ser gestionados en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) que comienza el próximo 16 de agosto en Washington.“Faltan mejores puestos de entrada y salida, mejor flujo en comercio exterior y agilización aduanera, infraestructura de carreteras, vías de tren y aeropuertos…”.“En México no hay una carretera transfronteriza de Tijuana hasta Matamoros, se debe de incentivar la proveeduría nacional a la maquiladora, una vía de tren en toda la frontera y conectar con los principales puertos de entrada de Estados Unidos”, señaló.Los temas complicados en las negociaciones serán los relacionados con el ámbito laboral, ambiental, los impuestos y el país de origen de las mercancías.También el Gobierno mexicano debe apostar por la modernización de la política interior y administración de México, dijo, con una revisión a la reforma fiscal, el IVA, el ISR, las deducciones de beneficios a salarios de los trabajadores que ya estaban y beneficiaban al país.Además de adecuarse al comercio electrónico donde el país que esté más cerca del consumidor y más rápido entregue los productos.“México por su situación geográfica tiene las de ganar”, afirmó Maese Barraza.