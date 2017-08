Entrarán 65 mil jóvenes a "Prepa" este ciclo escolar

MEXICALI, Baja California(GH)

Más de 65 mil jóvenes ingresarán a Media Superior a partir de este ciclo escolar en todo Baja California, de los cuales 42 mil jóvenes acudirán a los planteles federales y estatales.



Ayer culminó el proceso de inscripción para todos aquellos que buscaban un lugar de preparatoria en este ciclo 2017-2.



Con el cierre del proceso, terminó también la instalación de los Módulos de Atención Ciudadana, donde se solicitaban las becas de apoyo para aquellos jóvenes que no lograron un espacio en una Prepa pública.



Noé López Aguilar, director de Media Superior del Sistema Educativo Estatal (SEE), informó que en los módulos se atendieron a más de 14 mil 951 personas al cierre del proceso.



De los cuales, 8 mil 510 trámites fueron concretados para asignarles una beca, mismas que ofrecen apoyo para la inscripción y colegiatura a planteles particulares.



En el Municipio de Ensenada se atendieron 1 mil 056 personas, de las cuales 636 fueron confirmadas y validadas para beca.



En Mexicali fueron 2 mil 962 personas atendidas, de las cuales 1 mil 781 recibieron becas.



Para Rosarito atendieron a 421 personas, con 228 jóvenes confirmados, en Tecate de 489, 200 recibirán becas y en Tijuana, de las 6 mil 167 atenciones, 5 mil 665 fueron validadas para becas.



El director de Media Superior del SEE, precisó que para que un trámite fuera validado debían confirmar con cada plantel.



“Al joven se le da una carta de presentación de que ya es parte de los chicos que se van atender, en espera de que acudan al plantel que se va incorporar.



“Una vez que corrobora que la escuela considera que tiene las condiciones que él requiere, regresa y nos confirma que ahí se queda, sino busca otra opción”, explicó.



Por último, señaló que si hubiera alguien interesado en buscar un espacio en Media Superior, puede presentarse en los planteles del Conalep, ubicados en la colonia Guajardo y Valle de Puebla.