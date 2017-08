Carecen de permiso ambiental casi 29 mil negocios en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Solamente el 4% de los negocios dedicados al comercio y servicio en todo el Municipio de Mexicali cuentan con licencia ambiental, informó el director de Protección al Ambiente.



Luis Flores Solís informó que de acuerdo a un censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Mexicali existen 30 mil 100 establecimientos dedicados al comercio y servicios.



Revisando el catálogo de la dependencia, solamente se tienen a mil 300 negocios registrados con licencia ambiental, representando sólo el 4.3% de los establecimientos que según el Inegi operan en Mexicali.



Señaló que si se hace una revisión de los antecedentes históricos del trabajo de la Dirección, la cifra pudiera incrementarse hasta 5 mil 500 ó 6 mil negocios con esta licencia.



“De todos modos es un número muy pequeño en consideración con los que el Inegi tiene registrados y que debieran contar con una licencia ambiental por parte del Municipio”, expresó.



Recordó que la Dirección de Protección al Ambiente hace la revisión de la normatividad ambiental de los negocios dedicados al comercio y servicios.



Se han tenido acercamientos a cámaras empresariales como Canacintra y Canaco para establecer vínculos de comunicación, además de que sus agremiados conozcan los requisitos para tener una debida regulación en materia ambiental.



Dentro de las actividades comerciales y de servicio que hacen los agremiados a estas cámaras, el Gobierno Municipal regula varios aspectos.



En primer lugar, revisan el tratamiento que se da a los residuos sólidos urbanos, si los están eliminando bajo un proceso especial, el lugar donde los están disponiendo o los trabajos de segregación para reciclarlos.



En el consumo de agua, se verifica quién es el proveedor, en qué cantidades se consume y si cuando se descarga a la red de drenaje y alcantarillado público cumplen con los estándares de la Norma Oficial Mexicana (NOM).



Otro punto que se revisa es si tienen algún tipo de emisión durante su proceso, ya sea humos contaminantes, vapores, olores o ruido.



De ser así, se observan los equipamientos implementados para mitigar este tipo de emisiones a la atmósfera.



Se verifica si la actividad que van a realizar se hace en un sitio acorde al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mexicali, que el uso de suelo sea comercial y no habitacional.



Revisan negocios



Fueron 25 negocios dedicados a la venta de comida rápida los que tienen que regularizarse ante la Dirección de Protección al Ambiente, señaló Luis Flores Solís.



El director de la dependencia comentó que se han visitado 50 establecimientos dedicados a la venta de comida rápida en distintas plazas y locales comerciales de Mexicali.



Una de las reacciones que se esperan al implementar el instrumento de político ambiental mediante la inspección y vigilancia, es que los comercios inicien sus procesos de regularización, indicó.



Hay una gran cantidad de negocios que no cuentan con su licencia ambiental y que no conocen los requisitos para adquirir esta licencia.



De los 50 que visitaron, 25 negocios tenían que acudir a regularizarse a la dependencia municipal.



Lo que llamó la atención es que algunos de estos lugares pertenecen a cadenas transnacionales y sí cuentan con los equipamientos y aditamentos técnicos requeridos para mitigar los impactos ambientales.



Sin embargo, no tenían tramitadas las licencias ambientales, comentó.



“No se trata que tengan una licencia ambiental, se trata de que ellos sepan que con la licencia ambiental nosotros les decimos que es lo que deben de tener para mitigar al ambiente que pueden ocasionar”, expresó.



Estos lugares no acuden de inmediato a realizar sus procedimientos, ya que contratan a despachos o prestadores de servicios para atender tal trabajo de tramitología, añadió.