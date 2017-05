Los nervios traicionan a Cristian en pedida de mano

MEXICALI, Baja California(GH)

La emotiva petición de matrimonio de Cristian Castro en Mexicali no podía dejar un detalle chusco desapercibido por parte del cantante.



Al declararle su amor ante alrededor de 4 mil personas el intérprete confundió el lugar de origen de su novia.



"No hay mujer más hermosa que tú mi amor, ya espero el gran Cambio que vas a hacer en mi, mi hermosa bella poblana... ¡Ah no! Mi hermosa de Toluca La Bella, ¿verdad?", dijo el cantante mientras su Victoria Carolina sonreía con él.



Cuando el momento chusco ocurrió el cantante le dedicó "Después de ti", donde ella accedió a abrazarlo y se besaron en varias ocasiones frente al público presente.