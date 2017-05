Ilegal cobrar consumo mínimo en establecimientos: Profeco

MEXICALI, Baja California(GH)

El reservar mesas con cobro o exigir consumo mínimo en un establecimiento es ilegal, informó Rosa Isela Dávalos Méndez.



La Subprocuradora Federal del Consumidor (Profeco) en Mexicali, anunció el arranque del operativo por el día de la madre.



El cual vigilará que los establecimientos tengan los precios a la vista, respeto de promociones y no cobros por reservaciones de mesas o consumo mínimo.



Explicó que la oferta y la demanda se encuentra en una economía libre, por lo que no se regulan los incrementos de precios, por lo cual exhortó a la comunidad a elegir, comparar y buscar las mejores opciones y ofertas.



Los establecimientos que se vigilarán serán todos aquellos que vendan regalos, flores y comida, así como tiendas departamentales.



Se revisará el etiquetado, requisitos de venta de los productos, precios a la vista, el respetar las promociones anunciadas y que no se discrimine a ningún consumidor por derecho de admisión, reservación de mesa o consumo mínimo obligado.



El operativo se realizará del 8 al 10 de mayo y las denuncias por irregularidades pueden ser presentadas ante Profeco o al 018004688722 y en Mexicali al 5573084 y 85.