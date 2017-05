Ofrece disculpa médico a familia de motociclista

MEXICALI, Baja California(GH)

“Quiero pedir una disculpa, a la familia, a mis amigos. No hay un día que no piense en lo que pasó, y quiero que sepan que yo, mi familia y mis abogados, estamos en la disposición de reparar los daños”, expresó el automovilista acusado de atropellar y matar a un motociclista, el pasado 28 de abril.



Arribó a la audiencia de vinculación a proceso, acompañado de su familia y algunos amigos, donde también se encontraban familiares de Luis Ernesto Arteaga Martínez, el motociclista fallecido el pasado viernes por la madrugada en el fraccionamiento Calafia.



En un boletín, la Secretaría de Salud Estatal dijo que el hoy imputado por el homicidio no realiza su residencia en el Hospital General de Mexicali. En realidad, su residencia la realiza en el Hospital 5 de Diciembre, del Issste.



La audiencia inició puntual, pero la familia presentó de última hora un asesor jurídico, quien pidió un receso de una hora para estudiar la carpeta de investigación. Tras el término del receso, el imputado accedió a declarar en el estrado.



En su testimonio, dijo haber ido a una fiesta con compañeros de trabajo al fraccionamiento Toledo, en la zona Oriente de la ciudad, alrededor de las 20:00 horas del 27 de abril, donde se tomó “unos 4 ó 5 botes”.



Posteriormente, dijo ir a la casa de una prima, por la avenida Colón. Y finalmente momentos antes del accidente, había circulado por bulevar Justo Sierra, hasta la calzada Francisco L. Montejano. En el cruce con la avenida San Mateo fue que ocurrió el choque.



De acuerdo al testimonio de un acompañante del motociclista, el automovilista lo impactó por detrás, y lo arrojó 5 metros sobre el pavimento. Posteriormente, el auto siguió circulando hasta atropellar a Arteaga Martínez, a quien arrastró por 17 metros. Un peritaje confirmó lo narrado.



El automovilista dijo que trató de bajarse a ayudar, pero alguien más lo bajó a golpes del auto. El testimonio del otro motociclista que presenció el accidente señala que el médico le dijo: “No hay pedo, no pasó nada”.



Finalmente, un paro cardiorrespiratorio, derivado de politraumatismo, le cegó la vida al motociclista, de 26 años de edad. Sus padres y su esposa, al escuchar los antecedentes de la investigación, rompieron en llanto al conocer detalles de lo ocurrido.



Aunque la Defensa particular trató de desestimar el cargo de conducir en estado de ebriedad, la juez Guillermina Cuevas Tapia, le dio valor probatorio al estudio psicofisiológico que realizó Servicio Médicos Municipales, cuyo alcoholímetro determinó un grado de alcohol de .350 en el imputado, cuando el nivel máximo tolerable es de .08.



Otro análisis de sangre y orina se le realizó 13 horas después del accidente por peritos de la PGJE, pero para entonces, ya no detectaron alcohol en la sangre.



La tardanza se debió a que el automovilista no dio su consentimiento para la toma de fluidos, por lo que fue necesaria la orden de un juez.



Con todos los elementos, la juez determinó vincular a proceso al médico acusado de homicidio, y otorgar un plazo de investigación de 2 meses.



Otra audiencia, a petición del asesor jurídico, fue programada para el 11 de mayo a efecto de revisar las medidas cautelares impuestas.



El asesor jurídico fue reprendido en al menos tres ocasiones por errores técnicos al momento de participar en el desarrollo de la audiencia de vinculación a proceso.



El Expediente



-Causa Penal 1715/2017

-NUC 02/2017/19011

-Delito: Homicidio por culpa, daños por culpa y conducir vehículo en estado de ebriedad

-Imputado: Médico, de 25 años

-Víctima: Luis Ernesto Arteaga Martínez