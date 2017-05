Acudirá Victoria Bentley a Sindicatura

MEXICALI, Baja California(GH)

Será en los próximos días cuando la ex secretaria general del Sindicato de Burócratas, Victoria Bentley Duarte, acuda a la Sindicatura Municipal a entregar su carpeta de la Comisión Mixta de Escalafón.



El oficial mayor, Óscar Ortega Vélez, informó lo anterior tras los señalamientos hechos sobre la inexistencia física en la Oficialía de esta carpeta que detalla las bases dadas de alta en la pasada administración municipal.



Recordó que cuando la Sindicatura hizo la solicitud de esta carpeta, se dijo que no estaba contenida dentro de la documentación de la entrega-recepción.



Además, no se encontraba dentro de las instalaciones de la Oficialía Mayor ni en la del apoyo administrativo de la dependencia.



Señaló que se tuvo contacto con la diputada Victoria Bentley Duarte, quien les dijo que contaba con una carpeta original.



Oficialía Mayor no debe solicitarla, explicó, ya que la respuesta entregada fue derivada del seguimiento a una investigación de la Sindicatura Municipal.



Sabe que la ex líder sindical no atendió al primer citatorio realizado por la Sindicatura y que próximamente se le volverá a citar para que presente la que tiene en su poder.



Ortega Vélez explicó que primero debe de culminar la investigación y será la Sindicatura quien valorará la carpeta presentada por Bentley Duarte.



Manifestó que se hizo el señalamiento a la Sindicatura de que esta carpeta no estaba en poder de Oficialía Mayor y que no era posible que un documento tan importante por todo lo que implica no estuviera físicamente.