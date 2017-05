Creatividad y trabajo en equipo claves del éxito

MEXICALI, Baja California(GH)

La creatividad, ideas, trabajo en equipo y empeño, crearon la fórmula perfecta para que cuatro talentosos jóvenes desarrollaran las bases de una aplicación funcional para el desarrollo de la ciudad.



Con el nombre previo de “MUNI”, Josué Armenta Espinoza, Fernando Montoya Rocha, Alejandro Quiñónez Guzmán y Salvador Guerrero Ramos ganaron el concurso municipal con dicha innovación tecnológica y funcional.



¿Cómo funcionará?



Es una aplicación para celulares inteligentes donde la comunidad podrá denunciar problemas sociales en el ámbito de la seguridad, medio ambiente e infraestructura.



A través del celular se podrá subir la denuncia que puede ser un bache, un incendio, robo, agresión, entre otro tópico de afectación social.



La información se concentrará en un servidor y se notificará a la dependencia o funcionario previamente acreditado para que dé respuesta o en su caso, una solución a la queja o denuncia ciudadana.



Conforme se utilice la aplicación, se comenzará a generar un mapeo de zonas o colonias con mayores incidentes.



Cuando una denuncia tenga solución se informará en la misma aplicación y denuncia, cual fue la respuesta o reparación de la queja.



¿Qué sigue?



El siguiente paso de los jóvenes que en su conjunto forman la empresa Monobits, es registrarse formalmente como negocio y comenzar a recibir los recursos del premio por 150 mil pesos.



Al reporte de avance del proyecto, irán recibiendo los recursos hasta tener lista y funcional la aplicación MUNI.



Josué Armenta dijo que lo más importante es trabajar en equipo y que cada quien se enfoque en el área especializada de su carrera, donde todos son ingenieros en computación.



Se proyecta que en un par de meses se presente la versión Beta de la aplicación.



Animarse y prepararse



Fernando Montoya aconsejó a los jóvenes a no limitarse y dejar de lado las trabas mentales.



“Muchas veces nos dicen que deberías de buscar un trabajo fijo, y son pasos válidos, pero si hay una inquietud, lo que debes de hacer es empezarlo, trabajar y aterrizar la idea…”.



“Si no hay dinero, buscar patrocinio o asociarse con alguien, en Monobits comenzamos con deuda, sin equipo, sin un lugar, pero nos registramos como empresa y ya vamos para 5 años y medio y ya tenemos contactos y clientes”, dijo.



Josué Armenta aconsejó a la juventud a seguir aprendiendo y capacitarse constantemente.



“En tecnologías todos los días hay cambios, si no te actualizas y lees te puedes quedar obsoleto, no hay que dejar de aprender, leer y estudiar…”.



“Además el trabajo en equipo es muy importante y compartir con gente que tenga los intereses que tú tienes”, puntualizó.



Ganadores del Hackatón



-Empresa Monibits

-Aplicación: MUNI



Integrantes



-Josué Armenta Espinoza

-26 años

-Ingeniero en Computación



-Fernando Montoya Rocha

-29 años

-Ingeniero en Computación



-Alejandro Quiñónez Guzmán

-28 años

-Ingeniero en Computación



-Salvador Guerrero Ramos

-25 años

-Ingeniero en Computación