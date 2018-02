Realizarán talleres para formar ley de aguas ciudadana

MEXICALI, Baja California(GH)

Se estima que la primer ronda de talleres para elaborar una iniciativa ciudadana de Ley de Aguas para Baja California tendrá una duración de alrededor de 6 meses e iniciará el próximo 22 de febrero en la colonia Satélite en Mexicali.



El comité local del movimiento Nueva Constituyente Ciudadana y Popular y el grupo Mexicali Resiste anunciaron ayer en rueda de prensa el arranque de una campaña con la intención de formar una iniciativa ciudadana y popular para formar una nueva Ley de Aguas, para lo cual se tiene planeada la realización de varios talleres.



Iván Martínez, uno de los impulsores de la campaña, manifestó que se buscará que esta iniciativa se construya en conjunto con la ciudadanía y otros grupos sociales en defensa del vital líquido, por lo que en el proceso no participarían partidos políticos ni funcionarios.



“Queremos hacer una ley que se construya consultando a la gente, haciendo talleres informativos y foros de consulta ciudadanos en talleres, ejidos y la ciudad” aseguró.



Aunque el movimiento Nueva Constituyente Ciudadana y Popular funge como promotor inicial de la iniciativa, a esta se sumarán diversos colectivos y contarán con el apoyo de la Coordinadora Nacional Agua para Todos.



Los talleres iniciarán en las próximas semanas, siendo las colonias Satélite, Robledo, Compuertas y Palaco las primeras en las que se harán dichos talleres.



Además, se impulsarán foros públicos con la participación de expertos en el tema del agua, quienes dialogarán con la ciudadanía.



Según comentó Martínez, dejarán que el proceso “avance a su ritmo” para poder lograr una mayor participación ciudadana, pues aunque el primer corte esta programado para alrededor de 6 meses, este periodo se puede alargar o acortar dependiendo del trabajo.



Por su parte Diana Aranguré, en representación de Mexicali Resiste, resaltó que esta iniciativa no será un trabajo sencillo, pero que se construirá con el apoyo de los diferentes movimientos sociales y la comunidad.



“Ya basta de que nos digan que somos un grupo que no proponemos, si proponemos, y esta propuesta se ha ido generando desde febrero, marzo y abril” comentó.



Propuestas



Para la realización de los fotos, indicó la joven Natalia Carrillo, se trabajarán también 4 líneas fundamentales obtenidas de la participación del foro “La defensa del agua desde la ciudadanía” realizado en meses anteriores.



Estas propuestas resaltan principalmente el derecho humano al uso del agua en primera instancia, fortalecer la protección del agua bajo una visión ecológica y social y asegurar la participación de la ciudadanía y los pueblos originarios en la administración y control del vital líquido.