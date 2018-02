Tiene Mexicali 104 puntos de conflicto vial

MEXICALI, Baja California(GH)

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A. C. - (Amivtac), señaló que con base en el desarrollo de un diagnóstico que no ha sido concluido, hay 104 zonas en Mexicali que requieren nodos o arcos para que sea óptima la movilidad de la ciudad.



Alejandro Mungaray Moctezuma, delegado de la Amivtac en Baja California, reveló que están desarrollando un modelo de demanda en el que se puede reducir la problemática de la movilidad hasta un 30% sin invertir un solo peso.



Para lograr está optimización del 30%, se requiere modificar cuestiones como la semaforización, eliminar altos, rediseñar las rutas de transporte y el cambio de uso de suelo, comentó el académico de la UABC.



La zonificación realizada arrojó 104 zonas de la mancha urbana de Mexicali, con base a los criterios AGEB (respetando la unidad administrativa y censal); uso de suelo, vialidades del modelo; y el centro de tracción de viajes.



VIALIDADES



En un adelanto a las conclusiones del modelo, el experto especificó algunos puntos y vialidades que requieren de forma imperante dichas modificaciones, destacando la calzada Independencia.



“La Independencia es una vialidad importante por su interacción con el resto de la red, pero no fue creada para todo ese flujo que transita, pero por su estratégica ruta es muy utilizada”, declaró.



Mungaray precisó que la calzada Independencia y Justo Sierra, Independencia en la zona del Cívico, Independencia y periférico, son puntos que generan conflictos en ciertas horas y días.



Añadió que si bien Lázaro Cárdenas es una columna vertebral para la ciudad, podría considerarse rediseñar el camellón, debido a que todo el tiempo hay un nivel importante de interacción.



Otro punto sería el bulevar Anáhuac, entre Terán Terán y Lázaro Cárdenas por tener una concentración importante de comercios, generando a ciertas horas embotellamientos, explicó.



Abundó que gran parte de los ejes principales con los secundarios generan con?icto en algún punto de día, como Lázaro Cárdenas y Novena, entre otros, una potencial solución es que estas rutas principales no tuvieran altos y fueran más fluidas.



El delegado de la Amivtac en Baja California, explicó que el modelo no ha sido concluido, requieren aproximadamente un millón de pesos para terminarlo, además de disposición y tiempo para asimilar la información que se recabe.



La siguiente fase del proyecto en el que está involucrada la academia, alumnos y Gobierno en sus diferentes niveles, será levantar 16 mil encuestas que detallen las principales necesidades de las vialidades en todo Mexicali, aseguró.





Mungaray Moctezuma evidenció que Mexicali carece de una ordenanza teórica, este déficit se ve reflejado en el transporte, así como la calidad de vida, el medio ambiente y la productividad.



En una crítica constructiva al sistema de transporte, aseguró que se deben rediseñar las rutas de los camiones, ya que algunas se crearon fuera de lo oficial, dando incertidumbre a los usuarios y a los concesionarios en un aspecto económico.



“Los puntos de interacción entre las vialidades principales y las secundarias, creo que son los puntos de mayor conflicto en vialidades, en transporte público es la saturación de las rutas de transporte, no hay control del funcionamiento real”, reveló.



Recordó que el corredor Palaco es una de las principales vías de tráfico, aglomerando el 80% del trabajo industrial, siendo este tipo de condiciones las que deben de detectar para emprender las obras idóneas que den ?uidez a la ciudad.



Entre los beneficios de este modelo es que se caracterizan los elementos que el sistema de transporte de Mexicali ofrece para movilizarse; una plataforma que permitirá calcular los tiempos de viaje considerando la demanda de viajeros; y funge como una herramienta para evaluar proyectos de movilidad a distintas escalas.



“Desde la modifcación de una ruta de transporte público, colocación o cambio de semáforos, construcción de distribuidores viales son los benefcios”, insistió el experto en ingeniería civil.



“Lo que sí digo a quemarropa es que es importante hacer un buen proyecto integral para el reordenamiento de las rutas que sea necesario modificar”, mencionó Mungaray.



CRECIMIENTO



Declaró que Mexicali presenta una dinámica de crecimiento que debe ser atendida por la planeación y visión de la movilidad conforme a las directrices establecidas, haciendo referencia a la instalación de residenciales en la periferia de la ciudad.



Finalmente concluyó que se requieren estudios para saber el nivel exacto de impacto de una falta de movilidad urbana ideal, en aspectos como el medio ambiente, la salud pública, la calidad de vida y la productividad de la ciudad