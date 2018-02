Constellation Brands mantendrá inversión en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

La empresa cervecera Constellation Brands, precisó que mantendrá la misma inversión y desarrollo de la compañía en Mexicali, a pesar de las manifestaciones, enfrentamientos y comentarios sobre una posible reducción en su inversión.



Los voceros oficiales, dieron a conocer que la empresa no cederá a las exigencias de los manifestantes, por lo que la construcción se mantendrá activa hasta llegar a la operatividad del proyecto.



La inversión de 1.4 millones de dólares sigue en pie, el avance de la construcción de la planta es del 25%, y aun no hay una fecha específica para la terminación de Constellation Brands.



Cabe recordar que funcionarios del Gobierno del Estado hicieron el anuncio en 2016 que una parte de la empresa se cambió al Estado de Sonora, debido al rechazo de los manifestantes.



La empresa precisó que se mantiene el mismo cálculo de la generación de 4 mil empleos indirectos, por lo que los detractores no inhibirán la instalación de la planta.



Esto salió a relucir, luego de un mes difícil en el que el pasado 16 de enero hubo un enfrentamiento entre manifestantes y agentes policíacos que resguardaban equipo y trabajadores de la construcción para la cervecera.