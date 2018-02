Reto de BC es vencer la abstensión

MEXICALI, Baja California(GH)

Baja California tiene los primeros lugares en abstencionismo, siendo este el principal reto en las siguientes elecciones presidenciales, informó Francisco Rueda Gómez, secretario general de Gobierno (SGG).



Consideró lo más importante que como gobierno estará participando dentro del proceso electoral, a través de la promoción de la participación ciudadana, siendo también responsabilidad la sociedad.



“Se debe promover la participación en el ejercicio de su derecho libre, responsable y democrático de su voto, independientemente de por quién lo haga”, enfatizó Rueda Gómez. Baja California tiene los porcentajes más bajos de participación, hay un gran abstencionismo en la comunidad ciudadana, siempre para todo gobierno y las instituciones debe representar un reto promover que participe la gente.



“A veces la gente está desencantada por alguna u otra razón, por lo que deben ver el voto como la fórmula por la que pueden expresar su opinión”, informó el funcionario del Poder Ejecutivo.



El secretario general de Gobierno señaló que una vez que empiece la campaña, la misma ley establece restricciones del uso de la publicidad y propaganda electoral a la que se apegarán.



El Gobierno del Estado será respetuoso de los ordenamientos jurídicos, indicó que esto es para no caer en alguna irregularidad y garantizar el debido proceso y la equidad de quienes estén participando.



El gobernador del Estado indicó que ya deben de salir quienes deseen participar en el proceso electoral que ya va muy avanzado, en total fueron cuatro funcionarios que pidieron separarse de su cargo para poder contender, quienes ya están fuera del Gobierno.



La responsabilidad como Gobierno, independientemente de la veda electoral, tiene que seguir funcionando en la aplicación de la asignación de recursos, comentó que no tiene nada que ver con el proceso electoral.



“Vamos a seguir ejerciendo nuestras obras, programas y acciones, pero con las restricciones legales a no publicitarlas durante la campaña electoral”, declaró el secretario general de Gobierno.



15 DE FEBRERO ES LÍMITE



El alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, declaró que los servidores públicos del Ayuntamiento tienen como fecha límite el 15 de febrero, para separarse de su cargo con el fin de participar en la contienda.



“Nadie me ha presentado una solicitud por escrito o que me hayan expresado su deseo de separarse del cargo, sea por elección popular o designación para unirse a una candidatura”, aclaró.



Dijo que las fechas límites se van marcando por el calendario electoral, en el caso particular del Ayuntamiento pusieron como periodo máximo para separarse del cargo el 15 de febrero.



JALAR AGUA PARA SU MOLINO



El gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, advirtió que en campañas, los opositores abonan a la crítica de quienes están en función con el fin de “jalar agua para su molino”.



El representante del Estado, recordó que en este sexenio hay cinco años electorales con las complicaciones que implica, mucho de lo que se ve, es por las elecciones.



“Jalando agua para el molino lesionan los intereses y el bien común de una sociedad, confunden y desorientan a la gente, tratando de desacreditar a las autoridades”, se quejó el Gobernador.



Exhortó a que este proceso sea propositivo, que las acciones negativas no se repitan y quien quiera apuntalarse que lo haga sin afectar a terceros.