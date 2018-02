Paran trabajos a empresa por derrumbe en Lomas del Rubí

TIJUANA, Baja California(GH)

Dos semanas después de que se dieron los primeros desplazamientos de tierra en Lomas del Rubí, el Ayuntamiento de Tijuana detuvo la construcción de un fraccionamiento que los colonos afectados señalaban desde el principio como responsable.



Este domingo fueron detenidos los trabajos de Grupo Melo en el fraccionamiento El Pedregal, los cuales de acuerdo al Presidente Municipal han provocado el derrumbe de 89 casas de la colonia Lomas del Rubí.



Juan Manuel Gastélum Buenrostro dijo que este lunes se reunirá con representantes de la empresa constructora y con Alejandro Ricardo Lomelín Clapera, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, entre otras autoridades.



“Estamos haciendo lo inmediato, detener esa tierra que se está moviendo. Primeramente, la empresa tiene que solventar esa problemática. Me aseguran que el día de hoy (domingo) se detiene el movimiento de tierra", declaró el edil.



El 19 de enero los colonos de la calle Ignacio Ramírez notaron agrietamientos en las vialidades y algunas viviendas, en ese entonces eran 70 casas las afectadas; al día de ayer las autoridades reportaron 89 hogares derrumbados.



Este sábado residentes damnificados se mostraron molestos de que el Gastelum Buenrostro no acudiera al lugar por encontrarse en un evento deportivo, mientras ellos pedían ayuda a las autoridades del Municipio.



“El Ayuntamiento se conforma por seres humanos y estos seres humanos tienen un equipo de trabajo, el alcalde no puede estar en todo, pero ahí están los titulares, representantes. El que yo asista a un evento es parte de una agenda que teníamos que cumplirla”, respondió el Munícipe.



La molestia de los ciudadanos es válida y que bueno que la expresan, dijo, no es posible que de la noche a la mañana tengan que irse de su casa "porque alguien movió la tierra”.



La solución

Por su parte, Lomelín Clapera comentó que además de suspender los trabajos de construcción, detendrán los movimientos de la tierra.



“Son urgentes los trabajos de acuñamiento y Grupo Melo los inició para detener el movimiento de ese talud. Tenemos que llegar a una altura determinada para acumular peso en el pie del talud para poder garantizar al 100% que no habrá movimientos futuros de esa zona”, explicó.



Se realizará un estudio para determinar las causas de los deslizamientos.



Sobre los permisos de la constructora, Lomelín Clapera dijo que fueron otorgados en 2016.



“Nosotros antes de permitirles iniciar los trabajos se hizo revisión documental, tanto de proyecto, como de movimientos de tierra, estudios geológicos y geotécnicos de la zona”, dijo.



La reanudación de los trabajos de Grupo Melo dependerá de los resultados de los estudios geotécnicos y pasarían a la etapa de verificación y permiso para que siga edificando, expuso, mas no para que realice movimientos de tierra.



La seguridad

El Alcalde reconoció que los afectados no quieren salir del lugar debido a que tienen miedo de que les robe sus pertenencias.



Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana (SSPM) mantendrá vigilada la zona afectada por los derrumbes de la colonia Lomas del Rubí, con el propósito de que los ladrones no aprovechen la situación para cometer sus actos ilícitos.



En ese sentido, fue detenido Javier 'N', de 40 años, como presunto responsable de ingresar a robar a una vivienda de las dañadas.



Gastélum Buenrostro informó que ya fue habilitado un albergue en La Cascada, ubicado en el Fraccionamiento Santa Fe.