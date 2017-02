Sondeo: Cruce y compras en Calexico

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de las políticas antimigrantes el flujo de compras en Estados Unidos por parte de los mexicalenses se mantiene en los índices cotidianos, según los locatarios del la garita centro.



Desde la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó un exhortó en redes sociales a los mexicanos de consumir productos y servicios locales, con el fin de mitigar la fuga de capital y fortalecer la economía local.



La señora Ofelia Flores, comentó que antes iba a Estados Unidos de tienda en tienda, analizando que cosas podría comprar, desde que la economía se volvió más inestable, sólo cruza para comprar un artículo que de verdad necesite.



“Uno ya no más cruza por lo más necesario, porque aquí en México hay muchas cosas que no se encuentran, por eso yo vengo una vez a la semana, sólo a lo que requiero”, agregó Ofelia Flores, mientras regresa de sus compras en Calexico.



El beneficio es que independientemente como esté la economía sigue siendo más barato en Estados Unidos, declaró el señor Abel López, que el producto es de mejor calidad.



López opinó que si es necesario comprar en México lo haría, pero los comerciantes se deben de poner las “pilas”, para ser competitivos, sobre todo nivelando los precios.



“Lo que vamos a comprar es más barato y no lo encontramos en Mexicali, y aunque Trump sea presidente nada ha cambiado, no nos han discriminado”, aclaró la señora mencionó Dolores Rubio.