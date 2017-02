Demolerán el mercado municipal

MEXICALI, Baja California(GH)

El edificio del Mercado Municipal que data desde 1956, será demolido con el fin de crear uno similar, aseguró el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, durante el aseo del inmueble.



El edificio Mercado Municipal está abandonado desde el sismo del año 2010, provocando que sea un nicho de problemas sociales, como contaminación, delincuencia, drogadicción y plagas de ratas y cucarachas.



La comunidad organizada realizó una limpieza con la ayuda de Servicios Públicos de Mexicali, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y Bomberos, explicó Jordan Gómez de la Cruz.



“El objetivo primero es que el lugar ya no sea un ‘picadero’ y una guarida de malvivientes, se volvió un basurero porque el Ayuntamiento no ha conseguido los recursos para rehabilitarlo”, comentó Gómez.



El alcalde Sánchez señaló que se demolerá el edificio histórico y así crear un lugar de provecho cultural y turístico, como un museo, una plaza de artesanías, también mencionó que podrían ser oficinas o una plaza de innovación tecnológica.



El alcalde señaló que hay un dictamen técnico que señala que el inmueble no tiene utilidad, no hay manera de rehabilitarlo, ya que sus columnas están muy dañadas y representan un riesgo de posible derrumbre.



Por lo que aseguró que están en proceso de terminar un proyecto ejecutivo, buscar recursos federales y efectuar el plan, sin embargo admitió que desde la demolición no es una fase sencilla de realizar.



Del edifico sacaron un total de 28 metros cúbicos de desperdicios y más 40 bolsas de basura, sin embargo el siguiente sábado continuarán con la segunda etapa de limpieza en el siguiente piso.



Para llevar a cabo la macro jornada de limpieza acudieron un total de 46 voluntarios, la mayoría son internos del Centro de Rehabilitación Santa Clara, quienes suelen apoyar a la comunidad con este tipo de actividades.



Encontraron a 15 personas que habitaban el inmueble, algunos se mostraron renuentes a salirse, ya que para ellos era su vivienda, pues algunos tenían chozas de cartón arriba del techo.



Jonatan Vallejo, jefe del departamento de disposición de Servicios Públicos, precisó que también acudirán a un operativo de limpieza en el “Parque del Mariachi” el próximo sábado.



Vallejo reveló que han detectado más problemas de este tipo en donde hay más casas abandonadas, colonias como Valle de Puebla, la zona de Loma Linda y los fraccionamientos aledaños y posteriores a Villas del Rey.



El primer edil aseguró que el sitio es imposible que se preste a un patrimonio histórico, debido a que no se puede usar, el edificio se encuentra ubicado en la intersección de la avenida Álvaro Obregón y Pedro F. Pérez Ramírez