Descarta rector "privatización" de cursos en UABC

MEXICALI, Baja California(GH)

El rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Juan Manuel Ocegueda Hernández, aclaró que no existe una supuesta privatización de cursos culturales que se ofrecen en la institución, como lo han señalado académicos.



En días pasados un grupo de docentes encargados de llevar a cabo los cursos culturales extracurriculares en la Universidad, señalaban que éstos pasarían a una asociación de ‘outsourcing’ (subcontratación), denominada Uniser.



Ocegueda Hernández, ante esto, refirió que dicha unidad está contemplada en el estatuto general de la Uuniversidad y que es una entidad de apoyo que viene funcionando por muchos años.



“Tiene la finalidad fundamental de ayudarnos a hacernos más eficientes los recursos”, señaló.



“En tiempos como estos, tenemos la convicción de que si bien las funciones de la Universidad son dar educación formal, promover investigación y la difusión de la cultura, ahorita en este caso queremos concentrarnos en los programas educativos formales”.



“Creemos que muchos cursos informales deberían ser autof inanciables, hay cursos que se abren con pocos alumnos, además es muy caro ofrecer esos cursos desde la Universidad”, explicó el rector.



Asimismo, aseguró que los precios de los cursos no han aumentado, sino que buscan que éstos se abran cuando tengan la matrícula suficiente para cubrir sus propios costos.



Por otro lado, señaló que uno de los principales conflictos que ha generado esta situación, es la exigencia de recontratación de los académicos encargados de llevar a cabo dichos cursos.



“Hay la idea generalizada de que una vez que se le contrata a un trabajador en la Universidad porque lo necesitamos en algún momento, ya lo tenemos que contratar por 30 años, no puede ser así”.



“Existen muchos profesores y trabajadores que son eventuales, se contratan a veces porque hay necesidades, pero el hecho de que lo contratemos una vez no quiere decir que lo tenemos que contratar 30 años hasta que se jubile”, detalló Ocegueda Hernández.



También, explicó que en la medida que considere que ya no son requeridos, tendrán que buscar otros mecanismos.



“Porque de otra manera se convierten en costos muy grandes para la Universidad”, declaró el rector.



Actualmente son entre 10 a 15 maestros en Baja California, que se encuentran en esta situación, pero dijo que van a revisar caso por caso.