Opciones para financiar tu vivienda este 2018

MEXICALI, Baja California(GH)

¿Estás pensando en comprar una casa pero no te alcanza? El dinero no tiene por qué ser un impedimento para hacer tus sueños realidad.Tan solo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece anualmente alrededor de 400.000 mil créditos hipotecarios en sus diferentes modalidades de financiamiento para comprar una vivienda nueva usada, remodelar casa actual, construir, pagar una hipoteca, etc.Y esta no es la única entidad crediticia para formar un patrimonio. Actualmente existen 4 opciones que te brindan ayuda para que puedas adquirir una vivienda. Te las compartimos a continuación.De acuerdo con la guía de Créditos Hipotecarios del portal inmobiliario Vivanuncios, de las 47 instituciones bancarias que operan en el país, solo 53% oferta productos hipotecarios. Bancos como Afirme, Banco Azteca, Banorte, Bancomer, Banamex, HSBC, Inbursa, Santander, entre otros, ofrecen montos que cubren hasta 90% del valor del inmueble, siempre y cuando el solicitante cumpla con los requisitos que se especifican.La ventaja de los créditos hipotecarios bancarios es que no importa para qué institución trabajes, cualquiera (que esté en regla con los requisitos) puede solicitarlos e incluso, se pueden adquirir sumas que superan los 5 millones de pesos.Respecto a las tasas de interés, el porcentaje dependerá del tipo de financiamiento que solicites y los plazos para pagarlos. Puedes obtener una tasa de interés fija anual desde 8.49% y CAT promedio de 10.70%Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiples son instituciones financieras similares a los bancos, puesto que ofrecen créditos hipotecarios a cualquiera que lo solicite. La única gran premisa que los diferencia es que las SOFOMES únicamente proporcionan financiamiento de cualquier tipo, más no gestionan recursos de la banca.Un crédito hipotecario otorgado por una SOFOM tiene una cobertura amplia, ya sea que estés buscando departamentos en venta en CDMX o pagar la hipoteca que tienes actualmente con otra institución y mejorar los plazos, puedes darle el uso que te convenga.Asimismo, el monto máximo que brindan, los plazos, las tasas fijas de interés anual y el CAT es semejante a lo que ofertan los bancos.Infonavit es un recurso al que se puede acceder únicamente estando afiliado al instituto. Para ello, se debe laborar en una empresa o un negocio que proporcione las prestaciones laborales que establece la Ley Federal del Trabajo, las cuales realizan la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por ende al Infonavit.Esta entidad cuenta con alrededor de 10 esquemas crediticios destinadas a crear o mejorar un patrimonio. El monto máximo al que se puede acceder es de un poco más de $1,800,000 pesos a una tasa de interés fija anual que oscila en 12%.Como es sabido, para poder adquirir un crédito Infonavit, se debe cumplir con cierta puntación conformada por la edad y el salario del solicitante, el ahorro en el instituto y las aportaciones que realice la empresa.Los créditos hipotecarios que otorga el FOVISSSTE son exclusivamente para trabajadores de la administración pública federal incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Es decir, solo si trabajas en una dependencia gubernamental puedes solicitar un crédito FOVISSSTE.A diferencia de Infonavit, FOVISSSTE únicamente cuenta con 6 esquemas de financiamiento y un monto máximo de casi 1 millón de pesos. La gran ventaja de estos créditos es que su tasa fija de interés anual es de las más pequeñas (entre 4% y 6%) y cuenta con un esquema para aquellos trabajadores jubilados que nunca obtuvieron un crédito FOVISSSTE en toda su vida laboral.Decidir entre cuál de estas opciones es la que más te conviene dependerá de tus intereses y posibilidades. Antes de tomar una decisión investiga y cerciórate de tomar un buen paso hacia tu bienestar.