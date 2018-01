Mexicali es segundo con tortilla más cara del país

MEXICALI, Baja California(GH)

El precio del kilo de tortilla en Mexicali el segundo más costoso por ciudades a nivel nacional, en base a información emitida por la Secretaría de Economía.La ciudad de Hermosillo es la número uno con un valor de 19.83 pesos por kilo de tortilla, seguido por Mexicali a 18.29 pesos, sin embargo en un recorrido por diversos comercios se oferta hasta en 19 pesos el kilogramo.El precio en Mexicali se elevó en un 7.52% en comparativo de enero del 2017 a enero del presente año, subiendo el costo de 17.57 pesos a 19 pesos el kilo de tortilla.Las cifras fueron vertidas en Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (Sniim) donde Tijuana mantiene el precio de la tortilla en 15.36 pesos por kilogramo.El precio promedio en el país es de 14.01 pesos por kilogramo de tortilla, mientras que la zona metropolitana de Puebla tiene el precio más bajo con 9.2 pesos por kilo.Para Ruffo Ibarra Batista, delegado de la Secretaría de Economía en el Estado, el precio de la tortilla históricamente siempre ha sido más alto en Baja California que en el Centro del país, dado que se utiliza principalmente el maíz importado.“No tenemos mucho maíz blanco, se importa mucho de Estados Unidos, por eso se encarece mucho aquí en frontera y el precio que se ha venido dando es de acuerdo al comportamiento de mercado”, explicó.Al tratarse de maíz importado, la paridad peso/dólar que durante los últimos meses de 2017 se mantuvo a la alza representa un factor sumamente importante en el precio de la tortilla.Ibarra Batista señaló que de utilizarse una mayor cantidad de maíz nacional, el precio de la tortilla sería más similar a los que reportan otras ciudades del País, algunos partiendo desde los 12 pesos.Debido a las condiciones de mercado presentes en el Estado, muy distintas a las que se viven en el resto del País debido a la cercanía del mercado norteamericano, el comportamiento de Baja California en temas como el de las tasas de in?ación o el tipo de cambio es diferente al in terior del país.Por este motivo, señaló el delegado, es posible que los incrementos a los insumos para la fabricación de la tortilla que han preocupado a diversos medios nacionales no se dé en el Estado.“El alza que se da muchas veces al interior del País no nos llega a afectar, creo que Baja California tiene condiciones económicas y de mercado muy diferentes”, puntualizó, “depende de la combinación que cada empresario esté utilizando de producto extranjero y nacional”.Por otra parte, Ibarra Batista señaló que actualmente la Delegación a su cargo se encuentra en proceso de análisis para hacer un comparativo del comportamiento de los principales productos de la canasta básica en enero del 2018 y enero del 2017.Con este análisis se compararán los incrementos en los precios de estos productos para revisar las repercusiones ocasionadas por los mismos, mientras que los resultados podrían revisarse la próxima semana•Hermosillo $19.83•Mexicali $18.29•Cd.Obregón $17.67•Nogales $17.5•Mérida $17.33•Acapulco $17.13•La Paz $17•Campeche $17•Matamoros $16.5•Chetumal $16.2