Dicen ya no alcanza: SONDEO

MEXICALI, Baja California(GH)

En un sondeo entre compradores de tortilla, se preguntó sobre la economía y el valor del kilogramo del producto, y expresaron rechazo por los aumentos en general de bienes, productos y servicios.



Carlos Silva comentó que todos los años hay aumentos que afectan como el de la tortilla y del gas.



“Es preocupante en la ciudadanía que el sueldo mínimo del empleado sea muy bajo porque no alcanza y es de preocuparse para uno como trabajador”, expresó.



Erika Rolón manifestó que 19 pesos por kilo es un abuso.



“Porque está dentro de la canasta básica es por eso un abuso, hay incremento en todo y suben en lo más básico y quedan pocas posibilidades y se cae en una alimentación muy deficiente, y alcanza para comprar para llenarse y no para alimentarse adecuadamente.



“La autoridad debe dejar de echarse la bolita unos a otros y actuar, hacer algo por la gente, porque es excesivo lo que están haciendo por la gente”, comentó.



Juana Salas dijo que todo está caro y ha subido de precios como el gas, la gasolina y no alcanza para comida ni para antojos.



Octavio López reflexionó que los precios son altos en Mexicali por mayor nivel de poder adquisitivo, pero coincidió que no es prudente que cueste 19 pesos el kilo de tortilla