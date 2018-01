Usan 6 familias derecho a elegir orden de apellidos

MEXICALI, Baja California(GH)

Mientras que en 2016 sólo se registraron dos casos, pero para 2017 fueron seis familias las que optaron por registrar a su primer hijo utilizando en primer lugar el apellido materno.



El director del Registro Civil en Baja California, Javier Mayoral Murillo, indicó que a pesar de que el Código Civil vigente en el Estado, da libertad a los padres de elegir el orden de los apellidos al no establecer una prelación por ley.



Los primeros casos en donde se utiliza en primera instancia el apellido materno se dieron en 2016.



Esto asociado a la poca difusión del tema y a la forma tradicional del orden de los apellidos del recién nacido en la cultura mexicana, donde el apellido paterno es el que se coloca primero.



“Todo esto es en el marco de los derechos humanos, en el principio de igualdad entre hombre y mujer”, señaló el funcionario, “a raíz de las reformas en materia de derechos humanos, ha tomado más importancia para las familias”, señaló.



Los dos casos registrados en 2016 donde se eligió colocar al apellido materno en primero término, se dieron uno en Mexicali y otro en el Municipio de Tijuana.



Los seis casos presentados en 2017, corresponden a tres casos en Ensenada, dos en Tijuana y uno en Mexicali, todos en el caso de los primeros hijos registrados en las nuevas familias.



A pesar del cambio en el orden de los apellidos, Mayoral Murillo precisó que la relación de parentesco familiar no se pierde, dado que en el acta de nacimiento de los menores se puede confirmar a los miembros de la familia, por lo que esto no tendría porqué tener alguna afectación en materia legal.



En el caso hipotético de que un segundo hijo de alguna de estas familias cambie nuevamente el orden de los apellidos, la revisión a las actas por parte de las autoridades debería confirmar la relación, por lo que tampoco se verían afectados.



“Es la misma familia, entonces a la hora de interpretarlo si eres una autoridad, al ver el acta de la persona te das cuenta que sigue siendo el mismo vínculo, sólo es una resolución familiar”, explicó.



De acuerdo a algunos comentarios de las familias que eligieron este orden en los apellidos de los menores, lo que se busca es resaltar el papel y el trabajo de la madre al interior de la familia, impulsado por el cambio que ha dado el rol de la mujer a lo largo de los años.



COMÚN EN OTRAS CULTURAS



Por otra parte, el funcionario resaltó que la utilización del apellido materno en primer lugar es una práctica más utilizada en personas que provienen de otros países y tramitan la doble nacionalidad en Baja California.



De acuerdo a los datos de Registro Civil, durante 2016 se tuvieron 5 casos de menores en cuyo nombre se encuentra en primer término el apellido materno que solicitaron la doble nacionalidad, cifra que se incrementó notoriamente en 2017, con 23 peticiones de doble nacionalidad en menores con esta característica.