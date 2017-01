Pega gasolinazo a Sector Salud: Trejo Dozal

MEXICALI, Baja California(GH)

Una carestía en combustible se avecina para el equipo operativo de la Secretaría de Salud, sin embargo lo más delicado es el alza que deviene en los precios de medicamentos insumos derivados del gazolinazo.



El secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal, mencionó que el impacto ha sido al doble para la institución de Salud, puesto que no hubo incremento en su presupuesto, sumándole la carga del alza de la gasolina que encarecerá insumos y medicamentos.



“Como a toda la sociedad nos afecta, pero nos pegó por doble, porque por un lado nosotros ya habíamos hablado de que no hubo un incremento a nuestros presupuestos, igual que toda la gente sufrimos el problema de la carestía de la gasolina”, dijo.



Mencionó que no han cuantificado de cuanto será el pasivo de la institución, pero seguirán en la ruta de de austeridad, calidad, ahorro y reingeniería, con el fin de operar con menos recurso.