Bloquean pemex por gasolinazo

MEXICALI, Baja California(GH)

Cerca de un centenar de ciudadanos se apostaron desde la tarde de este miércoles en la entrada a la Terminal de Abastecimiento y Reparto de Pemex ubicada en la colonia La Rosita.



Con la eliminación de estímulos fiscales a las gasolinas y su consecuente incremento de precio al público desde el 1 de enero, ciudadanos inconformes han bloqueado gasolineras y mostrado rechazo.



Taxistas, choferes de Uber, maestros y estudiantes, se organizaron y lograron bloquear el único acceso que tiene la planta de Pemex en Mexicali para surtir de combustible las estaciones de servicio de la región.



Empleados de la planta dialogaron con los manifestantes y les reiteraron que permanecerán a la entrada de la planta de manera pacífica, hasta llegar a un acuerdo que permita disminuir el precio de las gasolinas.



“Hicimos todo esto muy por debajo del agua, porque si lo anunciábamos nos hubieran tapado las entradas”, dijo uno de los manifestantes. “Ahora que ya estamos aquí vamos a esperar el apoyo de la gente”.



En el diálogo que sostuvieron con personal de la planta, se acordó dejar entrar a las pipas vacías, además de permitir la entrada y salida del personal que ahí labora.



Sin embargo, los manifestantes dijeron que de ninguna manera permitirán que salgan las pipas para abastecer gasolina en la ciudad.



Directivos de la planta de Pemex aceptaron recibir un pliego petitorio donde se fijen las demandas de los manifestantes y buscar una solución al problema de manera pacífica.



Dicho documento aún era planteado y elaborado entre los manifestantes que por la noche se quedaron a la entrada de la Central de Abastecimiento.



La manifestación fue resguardada en diversos puntos por agentes de la Policía Federal.



Al cierre de edición, los manifestantes permanecían junto a sus vehículos, a la espera de más personas.



TRANSPORTISTAS PLANTEAN AUMENTO A TARIFA



Transportistas de Mexicali se acercaron al Sistema Municipal de Transporte (Simutra) a plantear un aumento a la tarifa del transporte hasta en un 30% derivado de los incrementos en los combustibles.



El titular de la paramunicipal, Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez, afirmó que hace unos días el sector del transporte masivo hizo un planteamiento de aumento al Sistema.



Señaló que el porcentaje planteado es de un alza del 25% a un 30% en la tarifa de transporte, aunque el sector continúa haciendo sus análisis.



En el acercamiento, se indicó que el alza en el precio de los combustibles es el factor que orilla a los transportistas a solicitar un incremento.



No obstante, Vizcarra Quiñónez afirmó que aún no se hace un planteamiento oficial al Gobierno Municipal.



Será hasta que se presente un pliego petitorio que se llamará al Consejo Municipal de Transporte para sesionar y analizar la propuesta.



Indicó que el incremento en los combustibles no puede ser la única base para avalar un incremento en la tarifa del transporte.

OSCAR MOLINA