Regresan a clases con normalidad

MEXICALI, Baja California(GH)

El día de ayer más de 190 mil alumnos de Educación Básica regresaron a clases con normalidad, anunció el Sistema Educativo Estatal (SEE).



Alejandro Bahena Flores, Delegado del SEE en Mexicali, indicó que hasta el corte de incidencias delictivas del día de ayer martes, se registraron únicamente 4 situaciones.



Entre ellas, dos robos de aparatos electrónicos en dos planteles distintos, uno en un Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) y otro en una Secundaria.



Asimismo se vandalizaron dos escuelas, en una Secundaria se presentaron tres ventanas rotas y en otro caso, se hicieron daños a la puerta de la dirección escolar y a un candado.



Además se registró la caída de un árbol a consecuencia de las lluvias y los vientos ocurridos en días pasados en la región.



Bahena Flores, añadió que desde las primeras horas del día de hoy, los jefes de nivel se encuentran en comunicación con inspectores de zona y supervisores para recabar las incidencias del día.



Señaló también, que hasta el momento sólo se reportó el paro de labores en un preescolar debido a trabajos de construcción en el mismo.



Por otro lado, recalcó que en comparación con este mismo periodo vacacional del 2015, los casos se redujeron, ya que sólo se reportaron ocho incidencias en ese año.



En el tema del ausentismo, Bahena Flores, añadió que aún se tienen analizando los reportes, sin embargo afirmó que el regreso a clases en la capital del Estado fue de manera normal.



Para finalizar, insistió a los padres de familia a que no se confíen a las variantes de las temperaturas, por lo que es importante abrigar bien a los menores.