Trabajadores ganan el 90% de casos en conciliación

MEXICALI, Baja California(GH)

Durante el año 2016 se efectuaron 1 mil demandas de trabajadores a patrones, de las cuales el 90% fueron a favor de los subordinados, que en su mayoría apelaban por un despido injustificado.Así lo informó el procurador general de la defensa del trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), José Lara García, quien dio un panorama del año 2016.“En lo que fue del 2016 estuvimos atendiendo a 22 mil personas, quienes acudieron por una orientación, de los cuales en 12 mil citaron al patrón para una plática conciliatoria, donde logramos realizar 8 mil convenios”, comentó Lara.En los otros 4 mil casos que no se arreglaron en una conciliación, 1 mil se fueron a un juicio por diversas causas, 900 casos fueron condenados al pago de prestaciones, salarios o reinstalación de puestos.“El 90% de las demandas se concluyeron a favor de los trabajadores, en lo que se ha logrado recuperar una cantidad de 84 millones de pesos para el bolsillo de la clase trabajadora”, comentó.Los otros tres mil casos no conllevaron una cuestión económica, sino que fueron derivadas por conflictos interpersonales, como desacuerdo en horarios, bullying, acoso, vacaciones, entre otros tópicos.“Viene hasta por la forma de checar, incluso hay casos reiterados de una empresa que hacía revisiones físicas muy minuciosas, todo eso provocaba reiteradas quejas de los trabajadores, y son cosas muy complicadas porque se trata de relaciones humanas”, aclaró.La mayor parte de estas demandas están concentradas en las pequeñas y medianas empresas, pues los patrones no llevan un control del recurso humano y contabilidad, además del desconocimiento de la ley del trabajo.Por otra parte la industria se ha vuelto más ordenada, y cuando se despiden a los trabajadores se van con un pago, además de que por el exceso de oferta en las maquilas el trabajador rápidamente consigue otro empleo sin acudir a interponer una queja.A pesar de esto bajó un 15% el número de atenciones en la STPS, lo cual calificó Lara como un dato positivo, asegurando que es por una mayor oferta de trabajo y una mayor estabilidad laboral.A partir del inicio del año 2017 entró en vigencia el alza al salario mínimo, pero aseguró que en el estado es casi nulo el índice de empresas que ganan el mínimo, por lo que no debería de haber mucho conflicto por este cambio.Quien pague salarios por debajo del mínimo puede ser acreedor incluso de cárcel, el procurador aseguró que en el tiempo que lleva trabajando en la defensa del trabajador no le ha tocado ver un caso.El aumento de la gasolina y la canasta básica sin duda provocará despidos en las empresas, por lo que advirtió que probablemente haya un aumento de trabajadores inconformes en la STPS durante el 2017. Uno de los puntos a desarrollar es el turismo médico.