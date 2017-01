Realizan proyecto de hortalizas sustentables

MEXICALI, Baja California(GH)

La organización para personas con padecimientos mentales Refugio de Amor desarrolló un proyecto sustentable de producción de hortalizas orgánicas, para el autoconsumo de los 44 internos que alberga.



El administrador del centro asistencia, Rubén Martínez, señaló que el objetivo es lograr un modelo que la sociedad y organizaciones repliquen en sus instalaciones, con el fin de mitigar el consumismo, la contaminación y llevar una vida sana.



Para esto explicó que instalaron una maya antiácidos que mantiene una temperatura ideal para el crecimiento de las plantas, donde se trabaja con palmas datileras y diversas hortalizas como lechuga china, col, napa, romero, menta, entre otras yerbas.



Los maceteros y mesas de las plantas, se realizaron a través del reciclaje de llantas que se encontraban contaminando la entidad, sacando provecho a un residuo de manejo especial que abunda en la ciudad.



Invitó a las escuelas, organizaciones y la comunidad en general a participar con el fin de que puedan replicar el método que provee de comida sana, sin afectar al medio ambiente.



“Estamos abiertos a recibirlos, esto fue gracias a un recurso de Sagarpa, tenemos dos semanas que inauguramos el vivero, este lugar incluso sirve como una terapia para nuestros internos”, declaró Martínez.



La calidad del producto dijo que no se compara con los comercializados, debido a que en esos hay incertidumbre en el tipo de insecticida que se utilizó o si les pusieron algún químico para su desarrollo.



“Lo que necesitamos son voluntarios, eso es lo más hermoso, siempre ocupamos alimentos no perecederos, aceite, latas de atún, pero lo que más ocupamos son personas que nos ayuden a desarrollar estos proyectos”, agregó.



Abandono gubernamental



El administrador reveló que el Instituto Psiquiátrico de Baja California (IPBC), desde septiembre del 2016, no les ha dado el apoyo mensual de 6 mil 833 pesos.



Para abonarle a la difícil manutención del albergue, el Seguro Popular no ha entregado todos los medicamentos debido a un desbasto, la organización ha logrado mantener bajo control la salud de los internos gracias a los donativos de la comunidad.



“Es gracias a los donativos de la gente que no tenemos una crisis pronunciada, por lo que aceptamos también el medicamento Haldol y Clonazepam”, precisó el administrador.



EN DATOS



•El también organizador de la campaña “Un árbol por Mexicali”, señaló que Refugio de Amor se encuentra ubicado en Granjas Señoriales, lote 10, colonia Abasolo, y responde en el teléfono 564-84-20.