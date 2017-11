Heredarán por 13 años pago de luminarias

TIJUANA, Baja California(GH)

La presente administración municipal, quien presentó y aprobó el proyecto de concesionar el alumbrado público, solamente pagará el servicio por un año y seis meses aproximadamente, estimó el tesorero municipal, Ricardo Chavarría Morales



“Nosotros tenemos contemplado que una vez que esté el fallo del licitante ganador tiene entre 30 a 50 días para empezar los trabajos, se lleva un tiempo considerable, por el mes de junio empezarán a prenderse los primeros sectores”, expresó.



Los pagos serán de acuerdo a las luminarias que se vayan instalando y prendiendo, añadió, es decir no va a ser un desembolso inmediato en la primera mensualidad.



“El primer pago depende mucho de la propuesta técnica, ellos tienen que hacer un plan de trabajo, en el cual nos tienen que estimar en cuánto tiempo se van a dar en instalar las lámparas; en la bases se comprende que máximo deben de tardar 18 meses”, comentó.



La propuesta de instalación es atender prioritariamente las zonas oscuras con mayor índice delictivo y donde no estén operando las lámparas.



El Comité Técnico dará a conocer a la empresa seleccionada el próximo 15 de enero del 2018, esto a petición de los propios interesados en participar.



Hasta el momento tienen contemplado pagar mensualmente cerca de 26 millones de pesos con una proyección anual de 250 millones de pesos, sin embargo, dichos números podrían cambiar.



Por 13 años el pago total sería de 3 mil 250 millones de pesos.



La cancelación

La próxima administración municipal podrá cancelar la concesión del alumbrado público en caso que el licitante ganador no cumpla con su propuesta técnica o existan irregularidades, dijo el tesorero municipal



Dentro de las bases de la licitación existen mecanismos tanto que el Ayuntamiento de Tijuana y la empresa ganadora puedan anular la concesión pero deberá ser de forma justificada.



En caso de existir inconsistencias en la instalación de las lámparas o no estén cumpliendo con lo pactado, no realicen las reparaciones en tiempos establecidos o si los trabajos de la empresa están por debajo de 90% por tres meses, son causales de anulación.