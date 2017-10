Ayuntamiento no tiene facultades para sancionar autos chocolate

MEXICALI, Baja California(GH)

El Gobierno Municipal no tiene las facultades para perseguir, fiscalizar, embargar o incautar vehículos por razones fiscales, afirmó el regidor Héctor Ibarra Calvo.



Esta afirmación se da tras lo declarado por el director de Ingresos del Gobierno Estatal, Nolberto González Grajeda, acerca de que el Gobierno Municipal puede sacar de circulación a autos “chocolate”.



Ibarra Calvo, acompañado de los ediles panistas Natalia Figueroa González y Héctor Guzmán Hernández, puntualizó que el Gobierno Municipal no tiene competencia para fiscalizar, perseguir, embargar o incautar por razones fiscales.



La circulación de vehículos dentro de la ciudad que no cuenten con los documentos para acreditar su legal estancia en el país, se debe a un problema de origen, señaló.



Si están circulando, es porque ya fueron introducidos ilegalmente, sin las debidas autorizaciones y sin cumplir con las obligaciones fiscales pertinentes.



Lo que dice el Reglamento



El Reglamento de Tránsito Municipal, en su Artículo 37, señala que todo vehículo motor para poder transitar en las vías públicas del Municipio, deberá contar con el registro correspondiente ante la autoridad competente.



Lo que se ve en materia de tránsito son las placas y posteriormente se revisa la tarjeta de circulación, mencionó.



El Artículo 139 del mismo Reglamento dice que la autoridad municipal cuenta con facultades para impedir su circulación y ponerlo a disposición del Juez Calificador, junto a su conductor.



El Artículo 144 establece como sanciones la amonestación, el apercibimiento y la multa, pero nunca señala el desposeimiento del vehículo.



Indicó que con esto, se establece que el Gobierno Municipal tiene obligaciones de tránsito para impedir la circulación de un vehículo en dado caso que se cometa una infracción y no haya registro vehicular.



La autoridad municipal no puede embargar o incautar un vehículo, porque no es su facultad, sentenció, porque la norma de tránsito no puede sustituir un problema de fondo.



De no acreditar la propiedad del automóvil, este se manda al corralón como medida preliminar y temporal.