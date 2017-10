Por definir Ayuntamiento si derrumbará o no Mercado Municipal

MEXICALI, Baja California(GH)

La próxima semana se decidirá si se derrumba el edificio del Mercado Municipal o se hacen labores del recuperación del inmueble, informó el director de Obras Públicas.



Francisco Reynoso Ambriz comentó que tras el derrumbe de una porción del edificio, se abocaron para dar una revisión a la estructura del mismo.



Indicó que hay unos muros-tapón, que no son de carga, que se están desprendiendo, derivado que desde el pasado sismo del 4 de abril del 2010 no se le hizo ninguna reparación al inmueble.



Ante los hechos ocurridos, están esperando un dictamen para tomar la mejor decisión con respecto al inmueble, ya sea si es que debe ser demolido o ser recuperado.



Esta decisión se tomará en el transcurso de la próxima semana, afirmó el funcionario municipal.



Mientras tanto, se comenzarán a tumbar los muros que son un riesgo para el ciudadano que se encuentre cerca del edificio.



Este trabajo contará con la recomendación de un estructurista, para que certifique los muros que deberán ser removidos.



Agregó que deben ser cuidadosos en la forma en que se tumbarán los muros, ya que si se comete un error y se toca un muro de carga, generaría un colapso en la estructura.



Reynoso Ambriz hizo la recomendación a la ciudadanía de que no se acercara al edificio o estacionara sus vehículos cerca de este lugar.