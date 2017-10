Hechos como el de Las Vegas ocurren esporádicamente: Secture

TIJUANA, Baja California(GH)

A las autoridades turísticas del Estado no les preocupa el reciente tiroteo en Las Vegas, como para advertir a los bajacalifornianos no viajar al vecino país al considerar que son hechos que ocurren esporádicamente.



El secretario de Turismo en el Estado, Óscar Escobedo Carignán señaló que como cualquier ciudadano que viaja a un país extranjero siempre deben de estar alerta sobre cualquier hecho que pueda suscitarse para tomar las precauciones debidas.



“Es una situación muy lamentable, de repente y muy esporádicamente suceden estas cosas en cualquier parte del mundo en particular en Estados Unidos, a nosotros no nos preocupa en el sentido de que son hechos que ocurren esporádicamente”, declaró.



Aclaró que el Gobierno Federal sería la autoridad correspondiente a través de la Secretaría de Gobernación quien tendría que emitir una alerta de viaje si así lo consideran.